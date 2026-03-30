¿Quién es Carmiña Castro Salazar?; influencer que fue secuestrada en Culiacán

La creadora de contenido y repostera Carmiña Castro Salazar fue privada de la libertad por hombres armados la tarde del pasado domingo 29 de marzo en la parte norponiente de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con la ficha de búsqueda de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, Carmiña Castro Salazar fue vista por última vez en un domicilio ubicado en Boulevard Rolando Arjona Amabilis.

Según los datos que se tienen, la joven de 29 años de edad, se encontraba en uno de sus negocios de repostería, ubicado cerca del Boulevard Mario López Valdez, de donde fue sacada a la fuerza por los hombres encapuchados y subida a una camioneta de color gris.

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Ficha de búsqueda de Carmiña Castro Salazar. Foto: Fiscalía General del Estado de Sinaloa

¿Quién es Carmiña Castro Salazar?

Carmiña Miroslava Castro Salazar, mejor conocida en redes como Carmiña Salazar, es una joven mexicana repostera y creadora de contenido de 29 años que vive en Culiacán, Sinaloa.

Es dueña de la repostería "Rosa Dely", mediante el cual vende cupcakes, fresas con crema, pasteles personalizados y una variedad de panes y postres.

Promociona su emprendimiento a través de redes sociales como Instagram, donde la cuenta de la repostería acumula casi 3 mil 850 seguidores.

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Carmiña Castro Salazar en Instagram. Foto: Instagram @carmislzz_

Empezó su trabajo como repostera en YouTube, subiendo al canal también llamado "Rosa Dely" una variedad de recetas de alimentos. A partir del 2020 comenzó a publicar contenido de estilo de vida, compartiendo vlogs de convivencias con sus hijos, entre otros. Su último video fue publicado en 2023 y en él, la creadora de contenido contó a sus suscriptores sobre su experiencia con la manga gástrica.

Según su perfil personal de Instagram, también es licenciada en Enfermería y tiene estudios en aviación.

Tiene cuatro hijos a quienes ha llegado a compartir en sus redes cuando sube fotos con los pasteles que les preparó por sus cumpleaños, sin embargo, dedica su cuenta principalmente a su trabajo como repostera.

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