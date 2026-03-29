El caso de la rescatista de perros y activista Diana Belén García Alfaro, ha sacudido a la comunidad animalista, pues su cuerpo fue hallado sin vida días después de ser reportada como desaparecida.

De acuerdo con el boletín de búsqueda de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), fue reportada como desparecida el 19 de marzo, luego de que se le viera por última vez en la zona de la Sierra de Guadalupe, en el municipio de Tultitlán, Estado de México, un día antes.

Rescatistas independientes, quienes conocían a Diana Belén, comentaron que fue hallada sin vida el pasado miércoles 25 de marzo. Previo a su muerte, la rescatista había denunciado agresiones en su contra y contra los animales que cuidaba, asimismo, en diversas ocasiones solicitó protección por parte de las autoridades, pues temía por su vida y la de sus mascotas.

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Boletín de búsqueda de Diana Belén. Foto: FGJEM

¿Quién era Diana Belén García Alfaro?

Diana Belén García Alfaro era una activista y rescatista de animales de 37 años. Era mejor conocida a través de redes sociales como Anaid Bel y usaba sus plataformas digitales para documentar su trabajo con perros en situación de calle en la zona.

Su labor no se limitaba a la difusión de contenido animal, también estaba encargada de la atención y los cuidados de los perros que rescataba.

Con el tiempo, su perfil se convirtió en un referente para denuncias ciudadanas, pues visibilizaba situaciones urgentes, como maltrato animal y abandono.

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Diana Belén se dedicaba al rescate de perros en situación de calle, maltratados o abandonados. Foto: Especial

No obstante, en sus últimos meses de vida la activista comenzó a difundir contenido de denuncias personales. Diana Belén alertó a sus seguidores de que estaba siendo víctima de ataques, agresiones y situaciones que la ponían en riesgo a ella, así como a sus animales.

Llegó a mostrar en sus redes lesiones físicas visibles en su cuerpo e imágenes de los asesinatos de varios de los perritos bajo su cuidado. Según sus propias declaraciones, algunos de los animales habrían sido víctimas de envenenamiento, tras un supuesto ingreso ilegal a su domicilio.

La comunidad animalista exige justicia

Tras el hallazgo del cuerpo de Diana Belén, activistas, rescatistas y seguidores de la comunidad animalista han acudido a redes sociales para exigir justicia. Incluso ha sido retomada una de las frases de plataformas sociodigitales de Anaid Bel, donde escribió "No quiero ser un número más".

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Activistas y organizaciones han aprovechado el momento para recordar el gran riesgo que corren las personas que dedican su vida a la protección de animales de manera independiente. Se exige que el caso sea investigado a fondo y se determine a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer detalles sobre la muerte de la activista, ni los primeros hallazgos en las líneas de investigación.

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