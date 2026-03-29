En los últimos meses, los casos de robos en tiendas cometidos por personas conocidas como "farderas" han ido al alza en la Ciudad de México. Este tipo de delito, que consiste en esconder mercancía entre la ropa o en bolsas personales para salir sin pagar, se ha vuelto cada vez más común en centros comerciales y tiendas departamentales.

Farderos agreden a policías y huyen de tienda de autoservicio en la Venustiano Carranza. Foto: Captura de video

La situación no solo ha encendido las alertas entre los comerciantes, sino también entre los clientes, quienes perciben un ambiente de mayor vigilancia y control en estos espacios.

La estrategia del gobierno para frenar el farderismo

Frente a este escenario, el gobierno capitalino, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), puso en marcha una estrategia enfocada en reducir este tipo de delitos. No se trata de una medida única, sino de un plan estructurado en tres ejes que buscan atacar el problema desde diferentes ángulos.

El titular de la dependencia, Pablo Vázquez Camacho, explicó que las acciones se adaptan según cada caso, con el objetivo de aplicar soluciones efectivas tanto en la prevención como en la atención de los delitos.

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Coordinación con tiendas y respuesta inmediata

El primer eje se centra en fortalecer la comunicación entre autoridades y establecimientos comerciales. La idea es que las tiendas de autoservicio y departamentales, especialmente aquellas con mayor incidencia de robo de mercancía, puedan emitir alertas oportunas.

De esta manera, la policía puede intervenir de forma rápida ante cualquier intento de robo, lo que permite mejorar la capacidad de reacción y disminuir la impunidad.

La estrategia del gobierno para frenar el farderismo. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Investigación para desarticular redes

El segundo eje tiene que ver con el trabajo de inteligencia. Las autoridades han detectado que, en muchos casos, el farderismo no es un acto individual, sino que forma parte de grupos organizados.

Por ello, se mantienen abiertas varias líneas de investigación para lograr detenciones en flagrancia dentro de las tiendas, pero también para desmantelar estas redes delictivas que operan de manera sistemática.

Apoyo social para quienes roban por necesidad

El tercer eje introduce un componente social clave. Cuando se identifica que el robo en tiendas está motivado por razones económicas o de subsistencia, se busca canalizar a las personas hacia programas de apoyo.

En estos casos, existe coordinación con la fiscalía para que los infractores puedan acceder a alternativas que les permitan salir de ese contexto, siempre que se trate de delitos de bajo impacto.

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¿En qué consiste el programa “Reconecta con la Paz”?

Dentro de esta estrategia destaca el programa Reconecta con la Paz, impulsado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México como parte de una política enfocada en atender las causas de la violencia.

Este programa está dirigido a jóvenes de entre 12 y 35 años que hayan cometido un delito no grave por primera vez. Su objetivo es ofrecer una segunda oportunidad a través de un acompañamiento integral.

Entre los beneficios se incluyen terapias para fortalecer habilidades emocionales y cognitivas, así como actividades culturales, deportivas y artísticas que les permitan reconstruir su proyecto de vida. También se brinda atención para prevenir o tratar adicciones, uno de los factores asociados a este tipo de conductas.

Además, se promueve la participación en trabajo comunitario, con la finalidad de generar un impacto positivo en su entorno y fomentar la reintegración social.

Una puerta a nuevas oportunidades

Quienes concluyen este proceso pueden integrarse a programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, una iniciativa del Gobierno de México que ofrece una beca económica de 9 mil 𝟓𝟖𝟐.𝟒𝟕 pesos, y capacitación en centros de trabajo.

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