Covid-19: ¿qué se sabe de la nueva variante BA32?; conoce sus principales síntomas

Desde el comienzo de la pandemia por COVID-19 y con la evolución del virus SARS-CoV 2, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha designado múltiples variantes en base de su potencial para causar nuevas oleadas y con ello, la necesidad de ajustar medidas de salud pública.

La nueva variante, identificada como BA.3.2 o "Cigarra", está catalogada como una variante bajo vigilancia (VUM) por la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo con reportes recientes, esta variante está aumentando su presencia en 25 estados de Estados Unidos.

Esta variante se identificó por primera vez en Sudáfrica en noviembre de 2024 y actualmente ya se ha registrado en 23 países. No obstante, hasta el momento el Gobierno de México y autoridades sanitarias no han confirmado la llegada de BA.3.2 al territorio nacional.

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La primera detección de BA.3.2 en los EE. UU. ocurrió el 27 de junio de 2025. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

La agencia estadounidense del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) explicó que esta variante tiene el potencial de evadir la inmunidad de los anticuerpos de una infección previa o la que otorga usualmente la vacunación, ralentizando los efectos de su protección.

De acuerdo con el informe de los CDC, las detecciones del BA.3.2 comenzaron a aumentar en septiembre de 2025 y su hallazgo se realizó a través de análisis de aguas residuales y pruebas clínicas, permitiendo reforzar las estrategias de salud pública.

Esta variante ha sido identificada en los países de Alemania, Dinamarca, Reino Unido, Países Bajos, Japón, Kenia y Estados Unidos. El 27 de junio de 2025, se detectó BA.3.2 por primera vez en EU, en el Aeropuerto Internacional de San Francisco en California, en una muestra respiratoria de un viajero.

¿Cuáles son sus síntomas reportados?

También conocida como "variante zombi", esta subvariante mutada de Ómicron se presenta principalmente como una infección respiratoria de leve a moderada. Los síntomas del BA.3.2 son similares a otros linajes de esta enfermedad:

Fiebre o escalofríos.

Dolor de garganta y ronquera.

Tos seca persistente.

Fatiga extrema o cansancio.

Congestión o secreción nasal.

Dolores musculares y de cabeza.

Otros síntomas incluyen diarrea, nauseas o irritación ocular, además de la pérdida del gusto y el olfato. Asimismo, al igual que otras variantes también se han registrado infecciones asintomáticas.

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El SARS-CoV-2 continúa causando una morbilidad y mortalidad considerables en todo el mundo. Foto: Archivo

Finalmente, la evidencia sugiere que la subvariante BA.3.2 de Ómicron no representa riesgos adicionales para la salud pública en comparación contras variantes que circulan actualmente; sin embargo, la evolución de esta variante se mantiene bajo vigilancia y en constante monitoreo.

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