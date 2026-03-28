Primer Simulacro Nacional 2026: ¿en qué estados sonará la alerta sísmica?; esta es la hipótesis

En México la cultura de la prevención frente a desastres naturales se refuerza mediante la realización de ensayos que permitan crear hábitos de respuesta y con ello, poner a prueba la eficiencia de las medidas y protocolos de protección y seguridad de los mexicanos.

Por ello, este miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas se llevará a cabo el Primer Simulacro Nacional 2026, con el objetivo de contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de reacción de las unidades internas y sus brigadas ante la eventualidad de un desastre.

Durante el simulacro, se alertará a la población a través de los 14 mil 191 altavoces instalados en el territorio mexicano y mediante un mensaje directo en los dispositivos celulares de los mexicanos, optimizando los protocolos de evacuación a través del avance tecnológico.

Lee también: Simulacro Nacional 2026: así se verá el mensaje de alerta en mi celular; conoce cómo funcionará

Se suma Nuevo León a Simulacro Nacional 2025. (Foto: especial)

¿En qué estados sonará la alerta sísmica?

Los altavoces de la alerta sísmica del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) se activará en los estados y municipios que cuentan con cobertura a los 96 sensores que monitorean las zonas de peligro sísmico en el territorio mexicano, tales como:

Ciudad de México: en esta entidad federal la alerta sísmica sonará en las 16 alcaldías.

en esta entidad federal la alerta sísmica sonará en las Estado de México: en los municipios conurbados a la CDMX, como Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, además de la zona de Toluca.

en los municipios conurbados a la CDMX, como Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, además de la zona de Toluca. Guerrero: en los municipios de la zona costera, como Acapulco, San Marcos, Coyuca de Benítez, además de Chilpancingo, etc.

en los municipios de la zona costera, como Acapulco, San Marcos, Coyuca de Benítez, además de Chilpancingo, etc. Oaxaca: principalmente en los municipios de Ocotlán de Morelos, Santiago Tenango, así como la capital Oaxaca de Juárez y municipios de la región de la Costa y el Istmo.

principalmente en los municipios de Ocotlán de Morelos, Santiago Tenango, así como la capital Oaxaca de Juárez y municipios de la región de la Costa y el Istmo. Puebla: principalmente en la capital Puebla y en algunos municipios como San Nicolás de los Ranchos, Atlixco, San Andrés Cholula, Tlahuapan, San Pedro Cholula, etc.

Lee también: Simulacro Nacional 2026: ¿qué hacer si no recibo la alerta en mi celular?; así puedes verificar que llegue

Simulacro Nacional 2026: en estos estados se activará la alerta sísmica. Foto: Pixabay / Especial

Michoacán: principalmente en los municipios de Morelia, Pátzcuaro, Epitacio Huerta, Álvaro Obregón, Tarímbaro y zonas cercanas.

principalmente en los municipios de Morelia, Pátzcuaro, Epitacio Huerta, Álvaro Obregón, Tarímbaro y zonas cercanas. Jalisco: principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara.

principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara. Morelos: en Cuernavaca y otros municipios como Tepoztlán, Temixco, Ayala, Tepalcingo, Amacuzac, Temoac, Cuautla, Ayala, etc.

en Cuernavaca y otros municipios como Tepoztlán, Temixco, Ayala, Tepalcingo, Amacuzac, Temoac, Cuautla, Ayala, etc. Chiapas: en los municipios con sistemas de alertamiento locales (multi-alertas), principalmente en la zona de Tuxtla Gutiérrez y la costa, como Tonalá y Tapachula.

en los municipios con sistemas de alertamiento locales (multi-alertas), principalmente en la zona de Tuxtla Gutiérrez y la costa, como Tonalá y Tapachula. Colima: en la capital y las zonas costeras que tienen receptores instalados.

Mapa de estados y municipios en donde sonará la alerta sísmica en el Primer Simulacro Nacional 2026. Foto: Captura de pantalla

La alerta sísmica proporciona desde 20 a 120 segundos de tiempo de oportunidad aproximadamente, antes de la llegada de un sismo dependiendo de la distancia al epicentro y se mantiene activa por 1 minuto. Su sonido se diseñó en 1993, buscando que fuera único e inconfundible con otros.

¿Cuál será la hipótesis general del ejercicio?

Este ejercicio preventivo se desarrollará con base en una hipótesis de sismo, que permite simular un escenario realista. En esta ocasión se llevará a cabo bajo un movimiento telúrico con magnitud 8.2, con un epicentro planteado a 55 kilómetros al noroeste de Acapulco en Guerrero.

Para participar en este simulacro, el Gobierno de México a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil invitan a la población a registrar sus inmuebles en la plataforma digital de "Simulacro Nacional" de la SSPC hasta el próximo 5 de mayo.

También te interesará:

¿Qué hacer si se retrasa o cancela tu vuelo?; esto dice la Profeco sobre los derechos del viajero

Buscan a Emma, hija de influencer Marianna Gonzaga; Fiscalía de Nuevo León activa Alerta Amber

Becas Bienestar 2026: ¿quiénes recibirán pago doble en abril?; esto se sabe

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm