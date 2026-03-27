Simulacro Nacional 2026: ¿qué hacer si no recibo la alerta en mi celular?; así puedes verificar que llegue

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El próximo 6 de mayo a las 11:00 del día (horario del centro de México) se llevará a cabo el , organizado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Este ejercicio pretende fortalecer la cultura de la prevención en el país, poniendo en práctica las medidas de protección que se utilizan cuando ocurre un siniestro.

De acuerdo con Protección Civil, esta práctica de simulación también tiene el objetivo de poner a prueba una medida tecnológica jamás utilizada en México, a través del envío de alertas directamente a teléfonos móviles.

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Este simulacro pretende reforzar las medidas de protección ante un siniestro. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL
Este simulacro pretende reforzar las medidas de protección ante un siniestro. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

¿Qué es el sistema Cell Broadcast que se implementará en el Primer Simulacro Nacional 2026?

La tecnología conocida como Cell Broadcast que se utilizará en el Primer Simulacro Nacional 2026 es un sistema de transmisión masiva de alertas, que permite que un mensaje llegue a todos los dispositivos dentro de un área geográfica específica sin necesidad de saturar las redes telefónicas, según especificaciones técnicas de la GSMA (organización global que representa los intereses de los operadores de red móvil en todo el mundo).

Las características principales de este sistema son:

  • No requiere internet ni datos móviles
  • No funciona como SMS, por lo que no satura la red
  • Llega a todos los celulares dentro de una zona específica
  • Puede activarse incluso si el teléfono está en silencio o bloqueado
  • Envía mensajes masivos en cuestión de segundos

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Simulacro nacional pone a prueba la alerta sísmica en celulares para reforzar la prevención y avisar a tiempo a la población. Foto: Freepik
Simulacro nacional pone a prueba la alerta sísmica en celulares para reforzar la prevención y avisar a tiempo a la población. Foto: Freepik

¿Cómo verificar que la alerta llegue a tu celular?

Antes del Primer Simulacro Nacional 2026 puedes asegurarte de que la alerta vaya a llegar a tu celular verificando que tu teléfono móvil tenga activas las "Alertas de Emergencia" o "Alertas Gubernamentales".

Los pasos para corroborar esto son:

En dispositivos Android:

  • Acceder a "Ajustes"
  • Seleccionar "Seguridad y emergencia" (o "Notificaciones")
  • Verificar que las "Alertas de emergencia inalámbricas" estén activas

En dispositivos iOS (iPhone):

  • Entrar a "Configuración"
  • Escoge la sección de "Notificaciones"
  • Desliza hasta el final de la pantalla para activar las opciones bajo el rubro "Alertas gubernamentales"

*Con información de Andrea Oliva.

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