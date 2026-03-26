Más Información

¿Cómo limpiar la grasa de las alacenas?; descubre el tip de infalible para desinfectar la cocina

¿Cómo limpiar la grasa de las alacenas?; descubre el tip de infalible para desinfectar la cocina

Artemis II: Este es el último día para llenar el registro y enviar tu nombre a la Luna; se parte de la expedición de la NASA

Artemis II: Este es el último día para llenar el registro y enviar tu nombre a la Luna; se parte de la expedición de la NASA

Harry Potter HBO Max: primer tráiler de la serie desata la mejor ola de memes; así reaccionaron los fans

Harry Potter HBO Max: primer tráiler de la serie desata la mejor ola de memes; así reaccionaron los fans

Semana Santa en playas; ¿qué efectos puede tener en la piel el contacto con petróleo?

Semana Santa en playas; ¿qué efectos puede tener en la piel el contacto con petróleo?

Salinas Pliego reacciona a baile de estudiantes con réplicas de armas en Michoacán; “la nueva escuela mexicana”

Salinas Pliego reacciona a baile de estudiantes con réplicas de armas en Michoacán; “la nueva escuela mexicana”

Tener una es fundamental para mantener la higiene del hogar, sin embargo uno de los problemas más comunes es la acumulación de grasa en las superficies.

El uso constante de la estufa, el vapor de los alimentos y la falta de ventilación, hace que al cocinar las partículas de grasa se acumulen en los muebles y superficies de la alacena, provocando que los materiales se dañen y la cocina luzca sucia; por este motivo a continuación te diremos cual es el método más efectivo para limpiar la .

Leer también:

El uso constante de la estufa, el vapor de los alimentos y la falta de ventilación afectan la limpieza de tu cocina. Foto: Pexels
El uso constante de la estufa, el vapor de los alimentos y la falta de ventilación afectan la limpieza de tu cocina. Foto: Pexels

Truco infalible para limpiar la grasa de las alacenas

Las alacenas de la cocina suelen estar expuestas a partículas de aceite que se adhieren a las superficies y al mezclarse con el polvo, va formando una capa pegajosa difícil de remover.

Para quitar la grasa de la cocina, necesitas ingredientes que probablemente ya tienes en casa:

Ingredientes:

  • 1 taza de vinagre blanco
  • 1 cucharada de bicarbonato de sodio
  • Agua tibia
  • Un paño o esponja suave

Modo de uso:

  1. Mezcla el vinagre blanco con agua tibia.
  2. Aplica la solución sobre las superficies de las alacenas con grasa.
  3. Espolvorea un poco de bicarbonato en las zonas más difíciles.
  4. Frota suavemente con una esponja o paño.
  5. Retira con un trapo limpio y seco.
Crea una mezcla de bicarbonato y vinagre para limpiar tu cocina. Foto: Freepik
Crea una mezcla de bicarbonato y vinagre para limpiar tu cocina. Foto: Freepik

¿Cómo evitar la acumulación de grasa en la cocina?

Para prevenir este problema, es recomendable limpiar frecuentemente las superficies cercanas a la estufa y usar una campana extractora o ventilación adecuada. También puedes pasar un paño húmedo después de cocinar para evitar que la grasa se adhiera.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]