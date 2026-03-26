¿Cómo limpiar la grasa de las alacenas?; descubre el tip de infalible para desinfectar la cocina

Tener una cocina limpia es fundamental para mantener la higiene del hogar, sin embargo uno de los problemas más comunes es la acumulación de grasa en las superficies.

El uso constante de la estufa, el vapor de los alimentos y la falta de ventilación, hace que al cocinar las partículas de grasa se acumulen en los muebles y superficies de la alacena, provocando que los materiales se dañen y la cocina luzca sucia; por este motivo a continuación te diremos cual es el método más efectivo para limpiar la grasa de las alacenas.

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El uso constante de la estufa, el vapor de los alimentos y la falta de ventilación afectan la limpieza de tu cocina. Foto: Pexels

Truco infalible para limpiar la grasa de las alacenas

Las alacenas de la cocina suelen estar expuestas a partículas de aceite que se adhieren a las superficies y al mezclarse con el polvo, va formando una capa pegajosa difícil de remover.

Para quitar la grasa de la cocina, necesitas ingredientes que probablemente ya tienes en casa:

Ingredientes:

1 taza de vinagre blanco

1 cucharada de bicarbonato de sodio

Agua tibia

Un paño o esponja suave

Modo de uso:

Mezcla el vinagre blanco con agua tibia. Aplica la solución sobre las superficies de las alacenas con grasa. Espolvorea un poco de bicarbonato en las zonas más difíciles. Frota suavemente con una esponja o paño. Retira con un trapo limpio y seco.

Crea una mezcla de bicarbonato y vinagre para limpiar tu cocina. Foto: Freepik

¿Cómo evitar la acumulación de grasa en la cocina?

Para prevenir este problema, es recomendable limpiar frecuentemente las superficies cercanas a la estufa y usar una campana extractora o ventilación adecuada. También puedes pasar un paño húmedo después de cocinar para evitar que la grasa se adhiera.

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