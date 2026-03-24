Pokémon Champions: ¿cuándo llega el nuevo lanzamiento de la franquicia?; esto se sabe

El mes de abril iniciará con buenas noticias para la comunidad gamer y los maestros Pokémon, pues la compañía acaba de confirmar la fecha de lanzamiento de Pokémon Champions, exclusivo para Nintendo Switch.

Bajo la garantía de intensos combates que redefinirán las batallas Pokémon, este videojuego se perfila como uno de los estrenos más esperados del verano con mecánicas ya conocidas, como las habilidades y los movimientos de cada personaje, lo que te permitirá crear un sinfín de estrategias sin importar tu nivel de experiencia.

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Todo lo que debes saber sobre el esperado estreno. Foto: Pokemon Company

¿Cuándo se estrena Pokémon Champions?

Pokémon Champions llegará a Nintendo Switch el miércoles 8 de abril de 2026 con el paquete Pokémon Champions + Paquete inicial que incluye el juego base y otros beneficios aplicables en el juego, como más espacio para almacenar Pokémon y música de combate adicional, entre otras cosas.

Cabe mencionar que los usuarios de Nintendo Switch 2 podrán disfrutar este juego con gráficos de mejor definición, mejorando el nivel de experiencia.

Otro de los beneficios del juego es que se podrá conectar con Pokémon HOME, lo que permitirá añadir al equipo Pokémon de juegos anteriores, incluyendo aquellos que aparecen en Pokémon GO.

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Todo lo que debes saber sobre el esperado estreno. Foto: Pokemon Company

Entre los personajes que aparecerán en Pokémon Champions se encuentran Mega-Meganium, Mega-Emboar y Mega-Feraligatr, que llegaron por primera vez en Leyendas Pokémon: Z-A. Gracias al poder de la megaevolución, algunos de estos Pokémon contarán con habilidades nunca antes vistas en Pokémon Champions.

Asimismo, The Pokémon Company detalló que se lanzará posteriormente una versión para dispositivos móviles que estará disponible durante los siguientes meses del año.

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