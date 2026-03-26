Pensión Hombres Bienestar 2026: ¿Cómo registrarse al programa de CDMX?; conoce el paso a paso

El Gobierno de la CDMX acaba de lanzar la convocatoria para la Pensión Hombres Bienestar, uno de los programas más pedidos por este sector de la población y, a continuación te diremos todos los requisitos para recibir el apoyo de tres mil pesos bimestrales.

Este programa va dirigido a hombres de 60 a 64 años y tiene como objetivo contribuir al ingreso de los adultos mayores en la Ciudad de México por medio de la entrega de una ayuda económica básica para quienes residen en la entidad, dando preferencia al subgrupo de 63 y 64 años.

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Pensión del Bienestar para adultos mayores. Foto: Archivo

¿Cómo registrarse a la Pensión Hombres Bienestar 2026?

El registro de los beneficiarios se llevará a cabo del 25 a 27 de marzo del 2026 por medio de las brigadas de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana que acudirán directamente a los domicilios para llevar a cabo el proceso.

¿Cuáles son los requisitos para la Pensión Hombres Bienestar?

Los requisitos para que una persona pueda acceder al programa son:

Ser residente de la Ciudad de México .

. Tener al momento de la inscripción al programa de 60 a 64 años y tener interés en recibir el apoyo que otorga el programa social.

y tener interés en recibir el apoyo que otorga el programa social. Identificación con fotografía (INE, INAPAM, licencia de conducir, cédula profesional, cartilla militar)

con fotografía (INE, INAPAM, licencia de conducir, cédula profesional, cartilla militar) Comprobante de domicilio vigente

vigente Acta de nacimiento,

CURP

Llenar debidamente solicitud de ingreso al programa, que será proporcionada por miembros de las áreas operativas.

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