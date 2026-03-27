El fortalecimiento de la cultura de prevención en México alcanzará un nuevo hito tecnológico el próximo 6 de mayo de 2026. A las 11:00 horas (tiempo del centro), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) activará el Primer Simulacro Nacional 2026.

Este ejercicio, fundamental para la resiliencia ciudadana, destaca este año por el uso intensivo de la tecnología de difusión por celdas, la cual permite enviar un mensaje de alerta directamente a los dispositivos móviles. De acuerdo con la información oficial de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), este sistema garantiza que la notificación llegue de manera prioritaria a los usuarios.

Foto: Captura de pantalla en X

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Funcionamiento y visualización de la alerta en dispositivos

La recepción del mensaje de alerta no requiere de una conexión de datos activa o saldo en el dispositivo, ya que funciona a través de un canal de comunicación dedicado. Según la fuente institucional (ADIP), el mensaje aparecerá en la pantalla del teléfono de forma automática, interrumpiendo cualquier actividad que se realice en ese momento.

La notificación se presenta como un cuadro de texto emergente que detalla que se trata de un simulacro, acompañado de un sonido de alerta y una vibración, diseñados para captar la atención del usuario de manera inmediata.

Para asegurar que la ciudadanía esté preparada, se detalla el funcionamiento paso a paso:

Activación de red: Las antenas de telefonía móvil transmiten la señal a todos los equipos compatibles dentro de su rango de cobertura.

Las antenas de telefonía móvil transmiten la señal a todos los equipos compatibles dentro de su rango de cobertura. Recepción automática: El dispositivo móvil recibe la señal y despliega el mensaje en pantalla sin necesidad de abrir aplicaciones externas.

El dispositivo móvil recibe la señal y despliega el mensaje en pantalla sin necesidad de abrir aplicaciones externas. Notificación sonora: Se activa un tono de alerta específico (incluso si el equipo se encuentra en modo silencioso) para garantizar la lectura del aviso.

Se activa un tono de alerta específico (incluso si el equipo se encuentra en modo silencioso) para garantizar la lectura del aviso. Confirmación del ejercicio: El usuario lee la información y sigue las instrucciones de protección civil correspondientes a su ubicación.

Mensaje en teléfonos celulares para informar sobre la alerta sísmica. Foto: especial

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Requisitos técnicos para la población

Es indispensable que los dispositivos móviles cumplan con ciertas características para asegurar la recepción del aviso el próximo 6 de mayo. La Agencia Digital de Innovación Pública indica que los teléfonos deben ser compatibles con el servicio de radiodifusión celular.

Además, se recomienda que los usuarios mantengan sus sistemas operativos actualizados, ya que esto facilita la interpretación correcta de las señales enviadas por la CNPC.

De acuerdo con el portal oficial de la ADIP, "el fortalecimiento de la cultura de prevención en México alcanzará un nuevo hito tecnológico" con esta implementación.

Este esfuerzo busca que la alerta llegue a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible, optimizando los protocolos de evacuación. Al finalizar el ejercicio, es fundamental que la ciudadanía evalúe la recepción de la alerta en sus equipos para colaborar con la mejora continua de este sistema de prevención nacional.

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