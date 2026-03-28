Pensión Mujeres Bienestar 2026: ¿quiénes no pueden recibir el apoyo?; esto se sabe

La Pensión Mujeres Bienestar es uno de los programas de ayuda social del gobierno federal, dedicados a elevar la calidad de vida de personas en situaciones vulnerables en México.

El objetivo de este apoyo es contribuir a mejorar el nivel de autonomía económica de las mujeres mexicanas de 60 a 64 años de edad, brindando 3 mil 100 pesos bimestrales a todas las beneficiarias.

Recientemente, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes informó que a la fecha, más de 3 millones de mujeres reciben la ayuda económica.

A lo largo del año, la entidad federal abre diversos periodos de registro al programa, por lo que únicamente se debe estar atenta a los anuncios de la secretaría.

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Presidenta Claudia Sheinbaum durante avances de la Pensión Mujeres Bienestar en Puerto Morelos, Quintana Roo (29/11/2025). Foto: Presidencia

¿Quiénes no pueden recibir la Pensión Mujeres Bienestar en 2026?

De acuerdo con los lineamientos de este apoyo económico, la Pensión Mujeres Bienestar es un programa universal y únicamente cuenta con tres requisitos que deben cumplirse para la incorporación:

Tener entre 60 y 64 años de edad Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización Residir en la República Mexicana

Esto quiere decir que aquellas mujeres que tengan menos de 60 años al momento de la solicitud de la pensión, no pueden realizar el registro. Asimismo, las mujeres que ya tengan 65 años cumplidos no pueden ser beneficiarias de este programa, ya que por su edad, automáticamente se convierten en derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

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Mujeres Bienestar 2026. Foto: Programas para el Bienestar

Las mujeres que no tengan la nacionalidad mexicana al momento del registro (ya sea por nacimiento o por naturalización) tampoco podrán solicitar el apoyo. Aplica de la misma manera para mujeres que no vivan dentro del país, sin importar si son mexicanas.

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