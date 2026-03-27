Un nuevo suceso ha sacudido al mundo digital, pues la influencer y creadora de contenido turca Kübra Karaaslan, falleció luego de lanzarse del puente Osmangazi -que une las ciudades de Kocaeli y Yalova, aproximadamente a 50 kilómetros al sur de la capital, Estambul- el pasado lunes 23 de marzo.

De acuerdo con medios locales, la joven de 21 años subió al puente y se arrojó al vacío luego de que conductores y transeúntes en la zona intentaron persuadirla de bajar. El incidente quedó grabado y el video se volvió viral en redes sociales rápidamente.

Se informó que tras la llegada de los cuerpos de apoyo, la joven, quien contaba con severas lesiones, fue trasladada de emergencia a un hospital, donde falleció al día siguiente.

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🔥🚨 BREAKING: Reports claim that Turkish TikTok personality Cobra Kara Aslan (Kübra Karaaslan) has died after allegedly jumping from the Osman Gazi Bridge. pic.twitter.com/D8CiQAZlfW — Eueezo (@eueezo) March 27, 2026

¿Quién era Kübra Karaaslan?

Kübra Karaaslan era una joven de 21 años originaria de Turquía. Se volvió famosa a través de TikTok, donde compartía contenido de estilo de vida. Sus publicaciones de bailes, trends virales y compartiendo sus atuendos diarios llegaban a millones de personas, quienes conectaban con su contenido.

Antes de quitarse la vida, la influencer eliminó todas sus redes sociales y cerró sus cuentas bancarias.

Según reportes de medios turcos, las razones por las cuales Karaaslan decidió saltar aún se desconocen, sin embargo, autoridades han informado que ya se está investigando el hecho.

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La joven tenía 21 años y una gran cantidad de seguidores en redes sociales, sin embargo, eliminó todas sus cuentas antes de su suicidio. Foto: X

Su suicidio ha generado mucha polémica en el país euroasiático, pues tras su muerte se ha hecho público que el padre de Kübra era Osman Şevket Karaaslan, un imam -líder religioso y espiritual dentro de una comunidad musulmana- en la mezquita Hz. Yusuf del distrito Ümraniye, en Estambul.

¿Por qué la muerte de Kübra Karaaslan ha sido polémica en Turquía?

En el islam, la vida se considera un regalo de Dios, es decir Alá, por lo que cometer suicidio está estrictamente prohibido, pues únicamente el creador puede quitar la vida.

Tras días de silencio, el padre de la joven habló recientemente del suceso, comentando: "Le dije repetidamente a mi hija que hacer lives en TikTok y bailar para los hombres estaba mal. Realmente intenté corregirla, pero no me hacía caso. Parece que esto era su destino".

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Kübra Karaaslan. Foto: X

Esta declaración ha recibido una inmensa cantidad de críticas, pues hay quienes rechazan las palabras del padre de la joven y defienden que ella no hacía nada "malo", solo publicaba videos de trends virales y de su vida.

Por otro lado, dentro de la población turca hay una cierta cantidad de conservadores, quienes practican el islam de manera estricta y rechazan la exposición mediática a la que se sometía Kübra, pues subir su imagen a redes sociales en vestidos y otro tipo de ropa, se considera como "exhibirse a los hombres", lo cual está prohibido en la religión.

TİkTok fenomeni Kübra Karaaslan'ın İstanbul'da köprüden atlayarak intihar ettiği belirlendi.



Kübra Karaaslan'ın İstanbul Topağacı Mahallesi Hz. Yusuf Camii İmam Hatibi Osman Şevket KARAARSLAN’ın kızı olduğu ifade edildi.



Kübra KARAARSLAN’ın cenaze namazına dair Ümraniye… pic.twitter.com/ERMS1Zo89J — RUSEN || Press (@RusenPress) March 25, 2026

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