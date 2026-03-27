De fenómeno urbano a declive; así ha sido la caída de pandillas de cholos en CDMX y Edomex

Durante las décadas de 1990 y 2000, las pandillas conocidas como cholos tenían una presencia notable, con cientos o incluso miles de grupos operando en la zona metropolitana del Valle de México.

Estas agrupaciones estaban involucradas en episodios de violencia y, en algunos casos, en otras actividades delictivas, lo que llegó a convertirlas en un problema importante para la seguridad pública.

De acuerdo con el artículo Estudios Sociológicos de El Colegio de México, en la tercera década del siglo XXI, los pandilleros son escasos, no hay registros de grandes peleas entre ellos y ya no parecen representar un desafío de seguridad.

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¿Qué es una pandilla?

Las Naciones Unidas definen a las pandillas como una categoría específica de grupo delictivo vinculado con las armas de fuego.

No obstante, también puede referirse a organizaciones que pueden ser, por un lado, grupos nacionales muy sofisticados y bien organizados con vínculos con otros grupos internacionales similares y, por otro lado, también pueden ser grupos de corta duración, esporádicos y desorganizados.

Foto: EL UNIVERSAL

¿Qué es un cholo?

El estudio, escrito por los académicos Ignacio Cano, Christian Ascencio y Fátima Morales, señala que las pandillas mexicanas son parte de la cultura cholo, palabra con diversos significados que, en Latinoamérica, se usa para referirse a “personas atrapadas entre dos culturas”.

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Las pandillas de cholos aparecieron en Estados Unidos, conformadas por jóvenes migrantes mexicanos como mecanismo de resistencia cultural y fueron introducidas en México por emigrantes que retornaban al país.

Foto: EL UNIVERSAL

Tienen un antecedente en el movimiento pachuco, surgido tras la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que buscó visibilizarla condición de las juventudes chicanas frente al racismo y la exclusión social mediante una estética de inconformidad y resistencia.

¿Por qué han disminuido las pandillas de cholos en CDMX?

El artículo enfatizó que a finales de los años ochenta se estimaba que existían más de 3 mil pandillas de cholos en la zona metropolitana del Valle de México. Sin embargo, identificó algunas posibles razones de la disminución de pandillas.

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Muchos miembros se alejaron al incorporarse a la vida familiar o profesional

La violencia, la muerte entre pandilleros y la presión policial limitaron la continuidad y el reclutamiento de nuevos miembros

La expansión del crimen organizado atrajo a algunos pandilleros que decidieron “profesionalizar” sus actividades ilícitas, mientras que para otros la pandilla perdió relevancia como actor social.

Los cambios generacionales y las nuevas formas de sociabilidad juvenil, incluso virtuales, redujeron el atractivo de las pandillas

Antes primaba la territorialidad y los conflictos identitarios. En la actualidad, los grupos se enfocan más en aspectos culturales y estéticos, que en la violencia.

Si las pandillas se caracterizan por una combinación de transgresión y sociabilidad, esta última parece haberse ido perdiendo en la Zona Metropolitana del Valle de México, en favor de la profesionalización del crimen, por un lado, o de la inserción en una vida convencional, por otro

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