Semana Santa en playas; ¿qué efectos puede tener en la piel el contacto con petróleo?

Este domingo 29 de marzo inicia la Semana Santa 2026, periodo en el que se prevé un incremento del turismo en todo el país, ya que miles de personas aprovechan para tomar vacaciones.

Sin embargo, este panorama podría verse afectado por el derrame de petróleo registrado en las inmediaciones de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, el cual ha generado daños ambientales en zonas del Golfo de México.

Ante esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que “las playas hoy están en muy buenas condiciones” y señaló que la Secretaría de Marina trabaja con instancias internacionales para identificar el origen del derrame.

Por su parte, la procuradora Mariana Boy Tamborrell informó que la Profepa ha atendido a seis ejemplares afectados por hidrocarburos: tres tortugas y tres aves.

Pero, ¿cuáles son los riesgos que este tipo de contaminación puede representar para la salud de las personas?

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¿Qué pasa si nadas en una playa que sufrió un derrame de petróleo?

De acuerdo con un estudio realizado por el National Center for Biotechnology Information (NCBI), los riesgos a la salud humana pueden ser:

Afectaciones en piel y ojos : El contacto con derivados del petróleo puede provocar irritación, enrojecimiento, lesiones cutáneas e incluso quemaduras, además de molestias oculares

: El contacto con derivados del petróleo puede provocar irritación, enrojecimiento, lesiones cutáneas e incluso quemaduras, además de molestias oculares Daños en las vías respiratorias : Respirar vapores o partículas provenientes de hidrocarburos puede generar síntomas como tos, irritación en la garganta, dificultad para respirar y, con exposición continua, afectaciones pulmonares

: Respirar vapores o partículas provenientes de hidrocarburos puede generar síntomas como tos, irritación en la garganta, dificultad para respirar y, con exposición continua, afectaciones pulmonares Síntomas de intoxicación : La exposición prolongada a estas sustancias puede causar malestares como dolor de cabeza, mareo, náuseas, vómito y sensación de agotamiento

: La exposición prolongada a estas sustancias puede causar malestares como dolor de cabeza, mareo, náuseas, vómito y sensación de agotamiento Posibles infecciones : Debido a que el petróleo puede contener microorganismos, existe riesgo de infecciones si entra al cuerpo a través de heridas o zonas sensibles

: Debido a que el petróleo puede contener microorganismos, existe riesgo de infecciones si entra al cuerpo a través de heridas o zonas sensibles Consecuencias a largo plazo: Algunos componentes presentes en el petróleo pueden acumularse en el organismo con el tiempo y están relacionados con enfermedades graves, incluido el desarrollo de cáncer.

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A largo plazo, la exposición a derrames de petróleo puede generar afectaciones importantes, especialmente en niñas y niños. Un estudio publicado en la Sociedad Oceanográfica en 2021, sobre el caso de derrame de Deepwater Horizon, advierte que los principales riesgos están relacionados con la permanencia de hidrocarburos tóxicos en el ambiente y su capacidad de acumularse en organismos marinos.

Marina y Semarnat dan detalles del derrame de hidrocarburo en el Golfo de México (26/03/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

El estudio destaca que los grupos más vulnerables son las mujeres embarazadas y los menores. En particular, los niños expuestos al derrame presentaron hasta el doble de probabilidades de desarrollar problemas de salud física y mental, con mayor impacto en contextos de vulnerabilidad social.

¿Cuáles son las playas más afectadas por el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México?

Debido a que la marea negra ocurrió en Dos Bocas, las playas más afectadas se encuentran tanto en Tabasco como en Veracruz, pero al extenderse ya alcanzó otros lugares.

Según la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, estas son las playas afectadas:

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Coatzacoalcos, Veracruz

Alvarado, Veracruz

Laguna del Ostión, Veracruz (zona de importancia para la pesca y el ecosistema)

Catemaco (región de Los Tuxtlas), Veracruz

Boca del Río y playas en la ciudad de Veracruz (con afectaciones parciales)

Mecayapan, Veracruz

Pajapan, Veracruz

Tatahuicapan, Veracruz

Mapa realizado por la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México junto con las comunidades y colectivos afectados por derrame petrolero. Foto: Captura de pantalla.

"Al momento, el hidrocarburo se ha extendido a lo largo de 630 kilómetros de litoral, correspondiente a casi la extensión completa del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México, el cual va desde la laguna de Tamiahua, en Veracruz, hasta Paraíso, Tabasco.", asegura la ONG GreenPeace.

Pemex asegura que "las playas del Golfo de México están limpias"

A través de sus redes sociales, Petróleos Mexicanos (Pemex) difundió un video de tres minutos donde se ven imágenes de playas, aparentemente, del Golfo de México y se ven limpias.

En el texto que acompaña el video Pemex aseguró que las playas ya están limpias y listas para que las y los vacacionistas disfruten del puente por Semana Santa.

Las playas del Golfo de México están limpias y listas para recibir a los vacacionistas de #SemanaSanta.



📹 #Pemex realizó un recorrido aéreo para supervisar el estado de las playas de Veracruz y Tabasco. 🚁@SEMARNAT_mx @SEMAR_mx @SENER_mx @agencia_asea @PROFEPA_Mx pic.twitter.com/U3o5YFlBOl — Petróleos Mexicanos (@Pemex) March 26, 2026

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