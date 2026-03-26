Más Información

Marina reporta que derrame petrolero en Golfo de México corresponde a buque anclado en Coatzacoalcos; prepara acciones penales

Marina reporta que derrame petrolero en Golfo de México corresponde a buque anclado en Coatzacoalcos; prepara acciones penales

Cuñado de AMLO crea empresas del Bienestar con acusados de lavado

Cuñado de AMLO crea empresas del Bienestar con acusados de lavado

Plan B de Sheinbaum: ¿qué sí y qué no se aprobó?; el ABC de la votación para la reforma electoral

Plan B de Sheinbaum: ¿qué sí y qué no se aprobó?; el ABC de la votación para la reforma electoral

Banxico sorprende y recorta la tasa de interés pese a inflación; la deja en 6.75%

Banxico sorprende y recorta la tasa de interés pese a inflación; la deja en 6.75%

Noelia Castillo recibe la eutanasia; la joven falleció este jueves en España tras librar una batalla legal

Noelia Castillo recibe la eutanasia; la joven falleció este jueves en España tras librar una batalla legal

Diputado del PAN anuncia denuncia penal contra cuñado de AMLO por presunto lavado de dinero; pide a la UIF investigar

Diputado del PAN anuncia denuncia penal contra cuñado de AMLO por presunto lavado de dinero; pide a la UIF investigar

Al advertir que entre más se prolongue el los países de economías emergentes serán los más afectados, el dijo que está preparando mecanismos de apoyo para ayudar a esas naciones a enfrentar las consecuencias.

En una declaración que emitió este jueves, el organismo que preside Ajay Banga, se comprometió a hacer todo lo posible para salvaguardar parte del progreso económico que estos países están logrando con tanto esfuerzo.

Puso de manifiesto que las interrupciones en las rutas marítimas están incrementando los costos, y los riesgos de suministro se están extendiendo de la energía a los fertilizantes y otros insumos agrícolas esenciales.

Lee también

Ponderó que los petroprecios aumentaron casi un 40% entre febrero y marzo, mientras que el precio de los envíos de gas natural licuado a Asia subió casi dos tercios, y el de los fertilizantes nitrogenados se incrementaron casi un 50% en marzo.

Banco Mundial, listo para ayudar a afrontar crisis por guerra en Irán

El Banco Mundial reconoció que se trata de una situación en constante evolución, por lo que no se pueden predecir todas sus repercusiones, sin embargo, se declaró listo para actuar con rapidez para ayudar a los países a afrontar esta crisis.

Aseguró que están preparados para responder a gran escala, combinando ayuda financiera inmediata con asesoramiento en materia de políticas y apoyo al sector privado para la recuperación del empleo y el crecimiento.

Utilizarán toda la gama de instrumentos disponibles para apoyar a gobiernos, empresas y hogares, enfatizó.

Lee también

El objetivo, puntualizó, es brindar ayuda inmediata aprovechando la cartera activa del organismo, y el conjunto de herramientas de respuesta a crisis y los mecanismos de financiamiento preestablecidos.

Así, espera transiten progresivamente hacia instrumentos de desembolso rápido, basados ​​en políticas sólidas que impulsen la recuperación.

Mencionó que a través de sus divisiones del sector privado, proporcionarán a las empresas liquidez esencial, financiamiento comercial y capital de trabajo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]