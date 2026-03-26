Al advertir que entre más se prolongue el conflicto en Medio Oriente los países de economías emergentes serán los más afectados, el Banco Mundial (BM) dijo que está preparando mecanismos de apoyo para ayudar a esas naciones a enfrentar las consecuencias.

En una declaración que emitió este jueves, el organismo que preside Ajay Banga, se comprometió a hacer todo lo posible para salvaguardar parte del progreso económico que estos países están logrando con tanto esfuerzo.

Puso de manifiesto que las interrupciones en las rutas marítimas están incrementando los costos, y los riesgos de suministro se están extendiendo de la energía a los fertilizantes y otros insumos agrícolas esenciales.

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Ponderó que los petroprecios aumentaron casi un 40% entre febrero y marzo, mientras que el precio de los envíos de gas natural licuado a Asia subió casi dos tercios, y el de los fertilizantes nitrogenados se incrementaron casi un 50% en marzo.

Banco Mundial, listo para ayudar a afrontar crisis por guerra en Irán

El Banco Mundial reconoció que se trata de una situación en constante evolución, por lo que no se pueden predecir todas sus repercusiones, sin embargo, se declaró listo para actuar con rapidez para ayudar a los países a afrontar esta crisis.

Aseguró que están preparados para responder a gran escala, combinando ayuda financiera inmediata con asesoramiento en materia de políticas y apoyo al sector privado para la recuperación del empleo y el crecimiento.

Utilizarán toda la gama de instrumentos disponibles para apoyar a gobiernos, empresas y hogares, enfatizó.

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El objetivo, puntualizó, es brindar ayuda inmediata aprovechando la cartera activa del organismo, y el conjunto de herramientas de respuesta a crisis y los mecanismos de financiamiento preestablecidos.

Así, espera transiten progresivamente hacia instrumentos de desembolso rápido, basados ​​en políticas sólidas que impulsen la recuperación.

Mencionó que a través de sus divisiones del sector privado, proporcionarán a las empresas liquidez esencial, financiamiento comercial y capital de trabajo.

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