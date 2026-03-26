Washington.— El presidente estadounidense, Donald Trump, “desatará el infierno” contra Irán si no acepta un acuerdo para terminar la guerra, advirtió ayer la Casa Blanca, aunque aseguró que las conversaciones continúan pese al rechazo de los iraníes al plan propuesto por Washington.

“Si Irán no acepta la realidad del momento actual, si no entiende que ha sido derrotado militarmente (...), el presidente Trump se asegurará de que reciba golpes más duros que cualquiera que haya recibido antes”, declaró la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt. “El presidente Trump no fanfarronea y está preparado para desatar el infierno. Irán no debería equivocarse de nuevo”, señaló, y añadió que “las conversaciones continúan”.

Leavitt agregó que el viaje de Trump a China, que se retrasó tras el inicio de la guerra, tendrá lugar ahora los días 14 y 15 de mayo.

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Leavitt dijo que no todo lo reportado el martes por los medios sobre el plan de 15 puntos planteado por Washington es cierto.

Según el diario The New York Times, el plan de paz fue canalizado a través de Paquistán e incluye líneas generales relacionadas con el programa nuclear y el desarrollo de misiles balísticos iraníes además de hacer mención a la seguridad de las rutas energéticas, en particular el estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del crudo que se exporta en el mundo y que está parcialmente bloqueado desde que empezó la guerra.

Sin embargo, un funcionario iraní, citado por Press TV, afirmó que Teherán no aceptó el plan de EU y presentó, en cambio, una contrapropuesta con cinco condiciones para que el conflicto termine, incluyendo el cese total de “agresiones y asesinatos” por parte de EU e Israel; un mecanismo que garantice que no se inicie una nueva guerra; reparación de daños por los ataques sufridos y reconocimiento de la soberanía legal de Irán sobre el estrecho de Ormuz.

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Horas después, el canciller iraní, Abbas Araqchi, señaló que la República Islámica “no tiene la intención de negociar”, sino de “seguir resistiendo”. Afirmó que Estados Unidos ha enviado varios mensajes a Teherán en los últimos días a través de lo que describió como “países amigos”, pero recalcó que estas comunicaciones no constituyen negociaciones.

Que EU “hable de negociaciones ahora es un reconocimiento de derrota” por parte de Washington, estimó el jefe de la diplomacia iraní.

Ante la posibilidad de que Trump despliegue tropas en tierra, Irán amenazó con abrir un nuevo frente apuntando contra navíos en el mar Rojo. También advirtió que es posible que EU intente tomar una isla, que no identificó, pero que podría ser Kharg, que es la terminal de exportación de cerca de 90% del crudo iraní.

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La cadena CNN, que citó a fuentes informadas sobre el tema, señaló que Irán ha fortalecido la defensa en la isla, donde ha trasladado en las últimas semanas sistemas adicionales de misiles guiados tierra-aire y colocado trampas, incluidas minas antipersonales y antitanque, incluso en la costa.

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que la guerra está “fuera de control”, mientras llegaban reportes de bombardeos en Irán, Israel, Líbano, Bahréin, Kuwait, Jordania y Arabia Saudita. La Marina iraní afirmó que lanzó misiles de crucero contra el portaviones estadounidense Abraham Lincoln, y advirtió que podrían producirse más ataques de este tipo.

Israel bombardeó Teherán e Isfahán y atacó el sur de la capital libanesa, Beirut, feudo del movimiento islamista proiraní Hezbolá.

El crudo Brent volvió a superar los 100 dólares por barril, al desplomarse las esperanzas de un pronto cese el fuego.