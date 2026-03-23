El presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, ordenó al Departamento de Guerra, encabezado por Pete Hegseth, posponer ataques a centrales eléctricas e infraestructura energética de Irán durante cinco días.

Así lo anunció a través de su cuenta de Truth Social, donde argumentó que ambos países han mantenido durante los dos últimos días "conversaciones positivas y muy productivas" acerca de la solución del conflicto en Medio Oriente.

"A partir del tono y profundidad de las pláticas, las cuales continuarán a lo largo de la semana, he instruido al Departamento de Guerra que posponga todos los ataques militares contra las centrales eléctricas e infraestructura energética de Irán por un periodo de cinco días".

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El mandatario estadounidense agregó que dicha posposición está condicionada al "éxito" de las reuniones y conversaciones. "Gracias por tu atención en este asunto", concluyó.

El pasado sábado Trump advirtió que, en caso de que Irán no reabriera el estrecho de Ormuz, camino esencial para el comercio, en 48 horas iba a atacar las centrales eléctricas iraníes. El domingo, y en respuesta a esto, Irán, amenazó con cerrarlo completamente si se concretaban las ofensivas norteamericanas y hasta la reconstrucción de su infraestructura.

De igual forma, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bensett, había comentado que contaban con "dinero de sobra", un billón de dólares de presupuesto para las fuerzas armadas con la finalidad de ser exactos.

Cabe aclarar que al momento el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, no se ha pronunciado al respecto de las declaraciones de su igual.

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