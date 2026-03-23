Avión de Air Canada choca contra camión de bomberos en Aeropuerto LaGuardia, Nueva York; hay dos muertos y dos heridos

Nueva York, Estados Unidos.— El vuelo regional 8646 de la aerolínea Air Canada chocó con un camión de bomberos en la pista del Aeropuerto LaGuardia de Nueva York, Estados Unidos (EU), anoche, después de aterrizar, y dejó dos fallecidos (piloto y copiloto) y dos heridos (en el segundo vehículo).

De forma preliminar, Jazz Aviation dio a conocer que en el avión estaban 72 pasajeros y cuatro integrantes de la tripulación, y había salido del Aeropuerto Internacional Montréal-Pierre Elliott Trudeau.

De acuerdo con la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, dicha aeronave golpeó a este vehículo de rescate, el cual contestaba un incidente, a las 23:45 horas, aproximadamente. El aeropuerto cerró a partir de las 03:00 horas con el fin de indagar el hecho.

A plane carrying dozens of people collided with a fire truck late Sunday on a runway at New York's LaGuardia airport, forcing a halt to flights at the transport hubhttps://t.co/XevUNNRx0l pic.twitter.com/vQNT1Ee4St — AFP News Agency (@AFP) March 23, 2026

Lee también Trudeau pide a México mantenerse firme frente EU ante la revisión del T-MEC; modernizar, no renegociar, señala

Servicios de emergencia laboran en el choque de un avión de Air Canada contra un camión de bomberos en la pista de aterrizaje del Aeropuerto LaGuardia, Nueva York, Estados Unidos (EU), el 23 de marzo de 2026. Foto: Olga Fedorova / EFE

Ante el siniestro, la Administración Federal de Aviación (FAA, debido a sus siglas en inglés) ordenó la suspensión de vuelos en LaGuardia y calculó que continuará cerrado hasta la tarde de este lunes. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés), anunció el envío de un equipo de indagadores al lugar.

En concordancia con la página de internet Flightradar24, este último avión circulaba a unos 210 kilómetros por hora (km/h) antes del choque. Fotos y videos exhiben daños en la parte frontal.

Dicho accidente ocurre en el contexto de tensiones en aeropuertos estadounidenses por falta de financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que ha afectado a elementos de seguridad y causado retrasos, según CNN.

Usuarios buscan algún medio de transporte después de que el Aeropuerto LaGuardia fuera cerrado derivado del choque de un avión de Air Canadá contra un camión de bomberos. Foto: Spencer Platt / AFP

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft