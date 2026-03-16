La trayectoria de Andrés Manuel López Obrador se caracteriza por el uso constante de mecanismos de recaudación directa y movilización de recursos.

Desde su etapa como candidato hasta su reciente reaparición en marzo de 2026, el político tabasqueño apela a la solidaridad civil para solventar proyectos que considera prioritarios. De acuerdo con el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), este tipo de liderazgos basan su legitimidad en la movilización de recursos fuera de los canales institucionales tradicionales, lo que genera tanto una base de apoyo sólida como cuestionamientos sobre la transparencia del destino final de los fondos.

Mensaje del expresidente López Obrador sobre Cuba, en el que pide donaciones / Captura de pantalla

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El historial de las iniciativas de recaudación y gestión de recursos

La estrategia de obtención de capital por parte del exmandatario presenta hitos fundamentales que explican su modelo de financiamiento social. Uno de los casos más recordados es el fideicomiso "Por los demás" (2017), lanzado tras el sismo del 19 de septiembre para apoyar a los damnificados.

Según registros del Instituto Nacional Electoral (INE), la iniciativa enfrentó investigaciones por depósitos en efectivo de origen no identificado; aunque el Tribunal Electoral revocó multas posteriores, el caso sentó un precedente sobre la fiscalización de aportaciones ciudadanas vinculadas a figuras políticas.

Posteriormente, la rifa del avión presidencial (2020) marcó la agenda pública bajo la premisa de erradicar la opulencia. El gobierno federal organizó este sorteo nacional para el Boeing 787 (8) "José María Morelos y Pavón". De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) (instancia que asesoró la gestión de activos), el proceso fue complejo debido a las especificaciones técnicas de la aeronave.

Aunque el gobierno reportó una recaudación inicial de 2,000 millones de pesos, el avión fue vendido finalmente a Tayikistán en 2023 por 1,658 millones de pesos, recursos que, según la narrativa oficial, se destinaron a infraestructura hospitalaria.

Finalmente, la convocatoria por Cuba (2026) representa su acción más reciente. En marzo de este año, López Obrador rompió su retiro para solicitar donaciones directas a favor de la isla ante su crisis energética, utilizando a la asociación civil "Humanidad con América Latina" como receptora.

El mandatario Andrés Manuel López Obrador en la presentación de un billete de la lotería con la imagen de la aeronave / FOTO: Berenice Fregoso. EL UNIVERSAL

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Según el portal especializado en relaciones internacionales Foreign Affairs, el envío masivo de suministros por parte de México responde a una política de asistencia humanitaria que el exmandatario refuerza mediante la captación de recursos de la población civil.

Impacto en la infraestructura y transparencia de los fondos

La efectividad de estas colectas ha sido objeto de escrutinio por parte de organizaciones civiles especializadas en rendición de cuentas. De acuerdo con la plataforma de análisis presupuestario World Justice Project, la brecha entre los recursos recaudados y la ejecución de las obras prometidas representa un desafío para la confianza institucional.

Un ejemplo de esto es la construcción de los hospitales en Guerrero y Oaxaca con el dinero del avión, la cual solo cubrió una fracción de lo proyectado según documentaron investigaciones independientes en 2025.

Actualmente, la nueva causa a través de "Humanidad por América Latina" genera interrogantes debido a la celeridad de su registro ante las autoridades fiscales.

Mientras el exmandatario afirma en sus redes sociales que "le hiere que busquen exterminar al hermano pueblo de Cuba", la sociedad civil y los organismos internacionales observan con atención el flujo de estos capitales privados hacia fines de asistencia exterior, en un contexto donde el retiro presidencial no ha disminuido la influencia económica de su figura.

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