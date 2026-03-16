El pago de los apoyos sociales continúa avanzando durante marzo; sin embargo, no todos los días se realizan depósitos para los beneficiarios de los programas federales. Por ello, miles de personas que reciben la Pensión Bienestar 2026 se preguntan si este lunes 16 de marzo se realizará el depósito de 6,400 pesos, correspondiente al bimestre marzo–abril.

Pensión Bienestar 2026. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

La dispersión de recursos sigue un calendario oficial publicado por la Secretaría de Bienestar y depende de la primera letra del apellido del beneficiario, por lo que algunos pagos se detienen temporalmente por días festivos.

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¿Se deposita la Pensión Bienestar 2026 hoy, 16 de marzo?

La respuesta es no. Este lunes 16 de marzo no hay depósitos de la Pensión Bienestar adultos mayores.

La razón es que la fecha coincide con el descanso oficial por el natalicio de Benito Juárez, una de las fechas conmemorativas establecidas en el calendario laboral de México.

¿Se deposita la Pensión Bienestar 2026 hoy, 16 de marzo? Esto se sabe. Foto: Crisanta Espinosa/ Cuartoscuro

Durante los días feriados, instituciones financieras como el Banco del Bienestar suspenden operaciones, lo que impide la dispersión de apoyos sociales.

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¿Cuándo vuelven los pagos de la Pensión Bienestar marzo-abril 2026?

La entrega del apoyo económico de 6,400 pesos continuará a partir del martes 17 de marzo, siguiendo el orden alfabético por la primera letra del apellido de cada beneficiario.

El calendario restante queda así:

17 de marzo: letra M

letra M 18 de marzo: letras N, Ñ y O

letras N, Ñ y O 19 de marzo: letras P y Q

letras P y Q 20 y 23 de marzo: letra R

letra R 24 de marzo: letra S

letra S 25 de marzo: letras T, U y V

letras T, U y V 26 de marzo: letras W, X, Y y Z

Montos de la Pensión Bienestar 2026 y otros programas sociales

Para el bimestre marzo-abril de este año, los programas del Bienestar contemplan los siguientes apoyos económicos:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6,400 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos

Pensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos

Programa Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: 1,650 pesos

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