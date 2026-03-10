Pensión Bienestar 2026: ¿a qué letra le toca pago HOY, 10 de marzo?; entérate aquí

Más Información

El calendario de pagos de la correspondiente al bimestre marzo-abril 2026 continúa avanzando en todo México. Este apoyo económico, dirigido principalmente a personas adultas mayores y otros sectores vulnerables, representa el segundo depósito del año y forma parte de los programas sociales impulsados por el gobierno federal.

¿A qué letra le toca pago HOY, 10 de marzo? Esto se sabe. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Debido a la gran cantidad de beneficiarios, la dispersión del dinero se realiza de manera escalonada según la letra del primer apellido, con el objetivo de evitar saturaciones en los bancos y garantizar que el proceso se lleve a cabo de forma ordenada.

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, los depósitos comenzaron el 2 de marzo y continuarán hasta el 26 de marzo, periodo durante el cual miles de derechohabientes recibirán su apoyo económico.

¿Quiénes reciben el pago de la Pensión Bienestar hoy 10 de marzo?

Según el calendario oficial de la Secretaría de Bienestar, este martes 10 de marzo el depósito corresponde a:

  • Beneficiarios cuyo primer apellido comienza con la letra G
  • Personas inscritas en el programa Sembrando Vida

Los recursos se depositan directamente en la Tarjeta del Bienestar, por lo que no es necesario acudir a módulos o realizar trámites adicionales para recibir el dinero.

Montos de la Pensión Bienestar y otros programas en 2026

Para el bimestre marzo-abril 2026, los montos que recibirán los beneficiarios son los siguientes:

  • Pensión para Adultos Mayores: 6,400 pesos
  • Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos
  • Pensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos
  • Programa Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: 1,650 pesos

Estas ayudas forman parte de la política social destinada a mejorar las condiciones de vida de varias familias en el país.

Pensiones del Bienestar para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar. Fotos: EL UNIVERSAL
Calendario completo de pagos de la Pensión Bienestar marzo-abril 2026

Los depósitos se realizan de lunes a viernes, siguiendo el orden alfabético del primer apellido. Sin embargo, el lunes 16 de marzo no habrá pagos debido a la conmemoración del Natalicio de Benito Juárez.

El calendario continúa de la siguiente manera:

  • Miércoles 11 de marzo: H, I, J, K
  • Jueves 12 de marzo: L
  • Viernes 13 y martes 17 de marzo: M
  • Miércoles 18 de marzo: N, Ñ, O
  • Jueves 19 de marzo: P, Q
  • Viernes 20 y lunes 23 de marzo: R
  • Martes 24 de marzo: S
  • Miércoles 25 de marzo: T, U, V
  • Jueves 26 de marzo: W, X, Y, Z

