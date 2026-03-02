Más Información

Pérdidas por 6 mmdp, en Tren Maya y hoteles

Pérdidas por 6 mmdp, en Tren Maya y hoteles

Militares resguardan funeraria por velorio a “El Mencho”, reporta AFP; documenta llegada de coronas fúnebres

Militares resguardan funeraria por velorio a “El Mencho”, reporta AFP; documenta llegada de coronas fúnebres

Policía de élite de Chiapas con historial de denuncias y detenciones; esta es la fuerza especial que aparece en la narconómina del CJNG

Policía de élite de Chiapas con historial de denuncias y detenciones; esta es la fuerza especial que aparece en la narconómina del CJNG

Irán reporta ataque a oficina de Benjamín Netanyahu en Israel; oficina de Netanyahu lo niega

Irán reporta ataque a oficina de Benjamín Netanyahu en Israel; oficina de Netanyahu lo niega

Shakira: La loba logra caza bestial en el Zócalo

Shakira: La loba logra caza bestial en el Zócalo

Seguridad de Chiapas se abre a indagatoria por narconómina dada a conocer por EL UNIVERSAL; “no tenemos nada que ocultar”, dice secretario

Seguridad de Chiapas se abre a indagatoria por narconómina dada a conocer por EL UNIVERSAL; “no tenemos nada que ocultar”, dice secretario

Este lunes 2 de marzo inician los pagos de las pensiones del Bienestar correspondientes a los meses de marzo y abril.

Durante la mañanera de la presidenta , , secretaria del Bienestar, destacó que 136 millones de adultos mayores recibirán su Pensión de Adultos Mayores este bimestre con una inversión de 87 mil 705 pesos, mientras que 2 millones 982 mil 222 mujeres recibirán su.

Por medio de su cuenta de X, la funcionaria compartió el calendario de pagos del bimestre y destacó que en total serán más de 18.8 millones de derechohabientes y beneficiarios que recibirán las diferentes pensiones.

Lee también

El pago será conforme a la letra del primer apellido, iniciando por la "A" a partir de este lunes y así sucesivamente hasta el jueves 26 de marzo, que culminará con las letras W,X,Y,Z.

Calendario de pagos de pensiones del Bienestar. Foto: Tomada de la cuenta de X de @A_MontielR
Calendario de pagos de pensiones del Bienestar. Foto: Tomada de la cuenta de X de @A_MontielR

¿Cómo recibo mi pago?

La tarjeta del Bienestar es el único medio por el cual recibirán los pagos de los programas del Bienestar, ya sea de manera bimestral o mensual.

El pago se puede cobrar por medio de cualquier cajero, o en la ventanilla del Banco del Bienestar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]