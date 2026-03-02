Este lunes 2 de marzo inician los pagos de las pensiones del Bienestar correspondientes a los meses de marzo y abril.

Durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, destacó que 136 millones de adultos mayores recibirán su Pensión de Adultos Mayores este bimestre con una inversión de 87 mil 705 pesos, mientras que 2 millones 982 mil 222 mujeres recibirán su pensión Mujeres Bienestar.

Por medio de su cuenta de X, la funcionaria compartió el calendario de pagos del bimestre y destacó que en total serán más de 18.8 millones de derechohabientes y beneficiarios que recibirán las diferentes pensiones.

El pago será conforme a la letra del primer apellido, iniciando por la "A" a partir de este lunes y así sucesivamente hasta el jueves 26 de marzo, que culminará con las letras W,X,Y,Z.

Calendario de pagos de pensiones del Bienestar. Foto: Tomada de la cuenta de X de @A_MontielR

¿Cómo recibo mi pago?

La tarjeta del Bienestar es el único medio por el cual recibirán los pagos de los programas del Bienestar, ya sea de manera bimestral o mensual.

El pago se puede cobrar por medio de cualquier cajero, o en la ventanilla del Banco del Bienestar.

