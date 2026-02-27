La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, aseguró que los programas sociales se mantendrán y fortalecerán durante el actual gobierno, al acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en un evento realizado en el municipio de San Ignacio, Sinaloa.

“Venimos a decirles que no están solos, que seguimos trabajando de la mano con ustedes”, expresó la funcionaria federal ante habitantes de la región, tras saludar también al gobernador Rubén Rocha Moya.

Montiel destacó que los Programas para el Bienestar son resultado de recorrer el territorio y escuchar directamente “los sentimientos y necesidades del pueblo”, y sostuvo que hoy constituyen la base de los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.

Subrayó que actualmente los adultos mayores cuentan con una pensión que les permite una vejez digna; las personas con discapacidad son incluidas con apoyos permanentes; y estudiantes, desde nivel básico hasta superior, reciben becas para garantizar su permanencia en las aulas.

Durante su mensaje, resaltó que la presidenta Sheinbaum implementó tres nuevos programas sociales, entre ellos la Pensión Mujeres Bienestar, que reconoce el trabajo histórico de las mujeres; así como el programa Salud Casa por Casa, mediante el cual personal del gobierno visita a adultos mayores y personas con discapacidad para dar seguimiento médico preventivo.

En este sentido, felicitó al equipo de Bienestar en Sinaloa al señalar que la entidad se encuentra entre los primeros lugares en la implementación de las visitas domiciliarias. Informó que ya se realizan segundas consultas médicas y que alrededor de 50 mil beneficiarios han recibido revisiones que incluyen pruebas de colesterol, glucosa y toma de signos vitales.

La secretaria afirmó que, en el primer año de la actual administración, se ha destinado un billón de pesos a los programas sociales, recursos que —dijo— hoy sí llegan directamente a la población. Añadió que 13.5 millones de personas han salido de la pobreza gracias a la política social impulsada desde el gobierno federal.

Asimismo, anunció que continuará la entrega de becas para estudiantes y que este año se trabaja para que niñas y niños de primaria reciban un apoyo anual para útiles y uniformes escolares.

Montiel celebró que sea la primera visita de la presidenta Sheinbaum a San Ignacio y reiteró que el compromiso del gobierno federal es seguir trabajando “con el pueblo y para el pueblo”, bajo el principio de que “por el bien de todos, primero los pobres”.

