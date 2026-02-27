El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dio la bienvenida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su visita a la entidad, donde destacó el respaldo permanente del Gobierno federal y su compromiso en la entidad.

"Su visita y su permanente apoyo nos comprometen a seguir entregando nuestros mayores esfuerzos para acompañarla en la gran tarea de llevar bienestar y progreso a las mexicanas y a los mexicanos", aseguró.

Ante integrantes del gabinete federal, entre ellos la Secretaría de Gobernación y el gabinete de seguridad, el mandatario sinaloense expresó su satisfacción por la presencia de la titular del Ejecutivo y aseguró que su visita fortalece el ánimo de las y los sinaloenses.

Rocha Moya subrayó que el acompañamiento de la presidenta compromete a su administración a redoblar esfuerzos para contribuir al bienestar y progreso del país, en el marco de la consolidación del llamado segundo piso de la Cuarta Transformación.

El gobernador afirmó que Sinaloa “está y estará siempre” junto a la mandataria federal, convencido de que su liderazgo permitirá articular la voluntad colectiva para construir un México con mayor justicia, equidad y soberanía.

Finalmente, reiteró que la entidad es “su casa” y confió en que las giras de trabajo que realiza por todo el país fortalecerán la fe y la confianza de la ciudadanía tanto en México como en Sinaloa.

