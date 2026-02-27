Culiacán. - En la capital del estado continúan los actos de violencia con el registro de dos nuevas viviendas atacadas, una de ellas con explosivos; el hallazgo del cuerpo de un hombre dentro de bolsas de plástico y el ataque a balazos de los ocupantes de un vehículo compacto, con un saldo de un herido y dos agresores detenidos.

Las autoridades de seguridad pública fueron alertadas sobre una casa de dos pisos de la colonia Lomas del Magisterio que fue vandalizada e incendiada por personas armadas, las cuales derribaron el portón principal con un vehículo en reversa.

Según el reporte, personas armadas llegaron en dos vehículos a la calle Cumbres del Águila y con una de las unidades en reversa tumbaron el portón principal, ingresaron al inmueble para vandalizarlo y prenderle fuego para después huir del lugar.

En la calle profesora Josefina Chang, de la colonia las Cucas, en la parte norte de la ciudad, personas desconocidas lanzaron un artefacto explosivo contra una casa de dos pisos.

La explosión provocó daños a toda la estructura de la puerta y ventanas, sin que se reportaran personas lesionadas por este hecho, sin embargo, entre los vecinos causó temor por el fuerte estruendo que cimbro varias casas cercanas.

A espaldas del edificio del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento, en la colonia Guadalupe, fue encontrado el cuerpo de un hombre dentro de bolsas de plástico, el cual fue identificado como Cesar Alexander de 33 años, vecino de la colonia Ignacio Allende, de la capital del estado.

Sobre la calzada aeropuerto, muy cerca de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, los ocupantes de un vehículo Chevrolet Beat fueron acatados a balazos por lo que el conductor de la unidad, de nombre Fernando “N” de 33 años, resultó herido, por lo que fue trasladado a un hospital.

Los elementos navales que llegaron al sitió del atentado, con los datos de los presuntos agresores, desplegaron un operativo y por la avenida Jesús Kumate, lograron detener a dos civiles los cuales portaban armas de fuego.

