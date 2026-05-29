El segmento de banca patrimonial en México se mantiene en el interés de grandes marcas globales, apostando por clientes con recursos por arriba de un millón de dólares.

Según el estudio global de Mastercard "Reaching New Heights" esta categoría de tarjetahabiente gasta hasta 4.3 veces más que la población general en viajes, entretenimiento, restaurantes y otras compras discrecionales, comportamiento que los vuelve muy atractivos para servicios financieros más sofisticados.

El reporte Global Wealth Report 2025 del banco suizo UBS detalla que en México existen alrededor de 399 mil personas con patrimonio superior al millón de dólares, un mercado que ha despertado el interés de instituciones financieras que buscan ampliar su oferta de productos y servicios especializados, desde tarjetas premium y soluciones de inversión hasta asesoría patrimonial, en un entorno donde la competencia por atraer y retener a clientes de alto poder adquisitivo se ha intensificado en los últimos años.

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“Para Mastercard, México es una prioridad global. Es un mercado sofisticado, dinámico y estratégico, con consumidores que buscan cada vez más soluciones seguras, simples, globales y con experiencias realmente diferenciadas”, dijo la presidenta divisional Latinoamérica Norte de Mastercard, Kiki del Valle.

En días recientes, la firma anunció la incorporación de una nueva categoría de tarjeta enfocada al segmento de clientes patrimoniales en México denominada World Legend Mastercard. Con ello, el país se convierte en el segundo mercado de América Latina en contar con este producto, diseñado para usuarios de alto poder adquisitivo que demandan beneficios vinculados a viajes, gastronomía, entretenimiento y servicios diferenciados.

Entre los beneficios contemplados se encuentran acceso a salas y espacios gastronómicos en aeropuertos, carriles prioritarios de seguridad en terminales aéreas internacionales, reservaciones en restaurantes de alta cocina, acceso preferente a eventos de entretenimiento, programas de estilo de vida y coberturas de asistencia y protección para viajes internacionales.

Clientes con recursos demandan más servicios: Klar

En opinión del director general de Klar, Stefan Möller, la población que ahorra y ha ganado buenos rendimientos en años recientes aprovechando la tasa de referencia del Banco de México y la oferta disponible en el mercado mexicano, ahora solicita nuevas ofertas de valor más allá de tarjetas de crédito convencionales.

De acuerdo con el directivo, en poco tiempo se logró llevar productos financieros a población históricamente excluida, que solamente tenía opciones en la informalidad con tasas usureras, pero también atrayendo a clientes con recursos que no se sentían bien atendidos por las opciones históricas del sistema financiero mexicano.

“Ese sector me dice: del lado de la captación, me estás atendiendo como no estoy acostumbrado a que me atiendan en el banco, pero no tienes necesariamente una oferta de crédito que me haga migrar mi relación principal con ustedes”, dijo.

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Ante dicha exigencia, la firma aumentó su oferta platinum, que en un año ya representa un 12% de su portafolio y ha provocado el lanzamiento de nuevos productos en alianza con firmas tecnológicas que buscan atraer a clientes mucho mayor exigentes en productos y servicios.

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gs