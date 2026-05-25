El pasado 20 de mayo concluyó el Primer Certamen Universitario sobre Inclusión Financiera con la ceremonia de premiación en la Universidad de la Libertad, una iniciativa de Banco Azteca donde jóvenes universitarios de todo el país abordaron el tema “Inclusión financiera y emprendimiento: motores del desarrollo en México”, para transformar sus ideas en propuestas reales con la capacidad de transformar el país.

Durante la ceremonia que contó con la participación del Director General de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros, Tonatiuh Rodríguez, se reconoció a los 11 ensayos finalistas: “Quiero agradecer el trabajo de mis compañeros de Banco Azteca que nos tomamos muy en serio este proyecto y también quiero agradecer especialmente a los participantes. Esperamos que encuentren en estos ejercicios de impulso y de investigación, ideas que contribuyan a nuestro México”.

Ganadores del Certamen Universitario sobre Inclusión Financiera. Foto: Cortesía

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Un semillero de ideas para alcanzar la libertad financiera en México

Como parte del proceso de evaluación, cada propuesta fue examinada por el jurado bajo criterios de viabilidad, innovación, impacto social y visión estratégica. Los ensayos finalistas fueron presentados en un encuentro que propició el intercambio directo entre jóvenes universitarios y líderes del sector financiero, generando un espacio de diálogo constructivo sobre los retos y oportunidades de la inclusión financiera.

“Esta mañana nos rodeamos de gente de participación, del México joven que reconoce un problema y que está dispuesto a aportar su conocimiento y su valor para cambiar las cosas. La inclusión financiera, la educación financiera y la libertad financiera es una tarea inacabada en nuestra sociedad. El hilo conductor de todas sus presentaciones reconoce ese estado todavía carente que tenemos en materia de libertad financiera y reconocimos en la inclusión y en la educación herramientas para llegar ahí”, mencionó Rodríguez.

Certamen Universitario sobre Inclusión Financiera. Foto: Cortesía

Los ganadores del Certamen Universitario sobre Inclusión Financiera, fueron Héctor Guerra Anlen de la Universidad de Anáhuac, Francisco Rodríguez Jiménez de la Universidad Panamericana (UP) y Sachkeerat Chhatwal Singh Martínez de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG). Como reconocimiento, los tres primeros lugares obtuvieron una experiencia doble para asistir a un encuentro de la máxima fiesta del futbol internacional, conectando el mérito académico con valores como la disciplina y la perseverancia.

José Manuel Azpiroz, director de Comunicación de Grupo Elektra y miembro del jurado de este certamen, señaló que a la convocatoria se sumaron la voces de más de 500 jóvenes que reflexionaron y propusieron brillantes soluciones para un desarrollo nacional ante los principales desafíos económicos: “En nombre de Banco Azteca, es un orgullo que hayan participado tantos ensayos de estudiantes de todo el país, fue muy difícil elegir a los ganadores. No hay un primer lugar, los tres fueron los que quedaron arriba en cada uno de los criterios de evaluación”.

Ganadores del Certamen Universitario sobre Inclusión Financiera. Foto: Cortesía

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