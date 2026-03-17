Seguros Azteca impulsa la inclusión financiera y la cultura de prevención en México

En México, cerca del 80% de las personas no cuenta con un seguro de vida y alrededor del 80% de las viviendas carece de algún tipo de protección, pese a que los riesgos forman parte de la vida cotidiana.

Ante este panorama, la industria aseguradora enfrenta uno de sus mayores retos: ampliar el acceso a mecanismos de protección financiera y fortalecer la cultura de prevención en el país.

En entrevista para El Universal, José Francisco Landaverde, director general de Seguros Azteca y Seguros Azteca Daños, señaló que reducir esta brecha requiere avanzar en distintos frentes de manera simultánea.

“Cerrar la brecha de aseguramiento implica trabajar en tres frentes al mismo tiempo: fortalecer la cultura de prevención, desarrollar productos accesibles y contar con canales de distribución cercanos a la población. Cuando estos tres elementos se combinan, es posible acercar la protección financiera a millones de personas que históricamente han estado fuera del sistema asegurador”, explicó.

En entrevista, José Landaverde señalo que la colaboración con empresas del ecosistema de Grupo Salinas permite ampliar el acceso a seguros. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

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En este contexto, Seguros Azteca mantiene un modelo enfocado en acercar soluciones de protección a sectores de la población que tradicionalmente no habían sido atendidos por el mercado asegurador.

Actualmente, la compañía atiende a 6.9 millones de clientes, lo que refleja el alcance de un modelo basado en productos simples, accesibles y distribuidos a través de canales cercanos a la población.

El directivo explicó que la colaboración con empresas del ecosistema de Grupo Salinas, como Banco Azteca y Elektra, permite ampliar el acceso a estos servicios financieros. “Gracias a esta red de distribución y a nuestro entendimiento del cliente, podemos acercar soluciones de protección financiera a millones de personas que antes no tenían acceso a un seguro”, añadió.

Este modelo forma parte de la visión de prosperidad incluyente impulsada por Grupo Salinas, que busca crear valor y generar riqueza de manera amplia para todos los participantes del ecosistema: clientes, colaboradores y accionistas.

Bajo este enfoque, el crecimiento empresarial debe traducirse en mayores oportunidades para millones de personas, ampliando su acceso a herramientas financieras como el crédito, el ahorro y la protección patrimonial, y permitiéndoles fortalecer su estabilidad económica.

“Cuando una persona tiene acceso a instrumentos que le permiten ahorrar, financiarse o proteger su patrimonio, también tiene mayores oportunidades de mejorar su calidad de vida y construir un futuro más estable”, explicó Landaverde.

José Francisco Landaverde, director general de Seguros Azteca y Seguros Azteca Daños habló sobre la cultura de prevención. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Para cumplir con esta misión, Seguros Azteca mantiene un modelo enfocado en ofrecer productos accesibles y una gestión prudente de los riesgos. La compañía cuenta con una estructura financiera sólida y una amplia diversificación derivada de su base de millones de clientes distribuidos en distintas regiones del país.

“Esta diversificación nos permite administrar adecuadamente los riesgos y mantener estabilidad en la operación”, comentó. Para riesgos de mayor magnitud, la empresa cuenta además con programas de reaseguro, que fortalecen su capacidad de respuesta ante eventos de gran impacto.

Finalmente, Landaverde destacó que el objetivo de la compañía es que cada cliente tenga la certeza de que, cuando ocurre un siniestro, contará con el respaldo de la aseguradora.

“Cuando una persona tiene un siniestro, queremos que sepa que no está sola. Nuestro propósito es acompañarla en ese momento y ofrecerle la protección que contrató”, concluyó.

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