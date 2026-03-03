ÍCARO abre convocatoria 2026 para otorgar becas en formación empresarial destinadas a emprendimientos culturales

ÍCARO, la plataforma dedicada a profesionalizar el talento artístico mediante un modelo estructurado de formación empresarial diseñado para el sector creativo, acaba de lanzar su convocatoria 2026 para que nuevos emprendimientos fortalezcan su modelo de negocio y se integren de manera competitiva a la industria creativa mediante el proyecto impulsado por Arte y Cultura del Centro Ricardo B. Salinas Pliego y Banco Azteca.

En el marco del lanzamiento de la convocatoria, el pasado 26 de febrero fueron presentados en la Universidad de la Libertad los trece proyectos de la segunda generación de la incubadora empresarial, donde José Manuel Azpiroz, Director de Comunicación de Grupo Elektra mencionó: “ÍCARO es para que los artistas no solo vivan por amor al arte, sino que vivan del arte y ese es nuestro compromiso en Banco Azteca”.

De acuerdo con el INEGI, las industrias culturales y creativas representan cerca del 3% del Producto Interno Bruto nacional y generan más de un millón de empleos en México, sin embargo, este sector enfrenta desafíos estructurales vinculados a la informalidad y una limitada capacitación empresarial.

Por ello, ÍCARO busca transformar la creatividad en emprendimiento, a través de sus incubadoras empresariales con herramientas y acompañamiento para los emprendedores que forman parte del proyecto, impulsando su libertad creativa y añadiendo visión estratégica, un modelo de negocio, sostenibilidad financiera, proyección comercial, propiedad intelectual, patrimonio cultural e impacto social y ambiental.

ÍCARO 2026 abre nueva convocatoria para otorgar becas en formación empresarial

En la presentación de la plataforma, se anunció el lanzamiento de la convocatoria para la Incubadora ÍCARO 2026 la cual seleccionará hasta 30 emprendimientos que recibirán una beca integral de formación con un valor estimado de $150,000 pesos mexicanos, dicho programa constará de 182 horas de formación en línea sincrónica, mentorías especializadas y sesiones presenciales estratégicas en la Universidad de la Libertad.

El evento contó con la participación de Sergio Vela, Director General de Arte & Cultura del Centro Ricardo B. Salinas Pliego, Andrea Cesarman, Socia fundadora de México Territorio Creativo/Design Week México y Álvaro Hegewisch, Director Ejecutivo de Arte y Cultura del Centro Ricardo B. Salinas Pliego y director del programa ÍCARO.

Al concluir el evento, las empresas finalistas presentaron la evolución de sus proyectos ante un panel conformado por líderes del ámbito cultural, empresarial y financiero, lo que reflejó el impacto del programa en la consolidación de modelos de negocio viables y competitivos.

Entre los emprendimientos que pertenecen a la segunda generación de la incubadora se encuentra Denetria, liderada por Edgar Punt, quien en entrevista para EL UNIVERSAL compartió algunos detalles de su experiencia en ÍCARO.

“Yo inicie solo con mi emprendimiento de piezas de mármol y resina. Ícaro ha sido una experiencia increíble, aquí me ayudaron a crear mi propio modelo de negocio y a poder escalar mi empresa porque yo no sé nada de números; me enseñaron a tener un orden y a lograr generar dinero a través de lo que hago”, mencionó.

