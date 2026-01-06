Banco Azteca impulsa semillero de emprendedores en la UNAM

México forma cada año miles de profesionistas en áreas científicas, pero solo una fracción de ese conocimiento logra traducirse en proyectos productivos. La brecha entre formación académica y emprendimiento sigue siendo uno de los principales retos para detonar innovación con impacto económico. El talento existe, pero las rutas de conexión con el mercado son escasas.

Frente a este desafío, Banco Azteca ha decidido intervenir de manera directa poniendo el foco en la ciencia como punto de origen estratégico para identificar talento con potencial emprendedor acercándolo a herramientas que permitan convertir conocimiento técnico en modelos de negocio viables.

Foto: Cortesía

Apoyando por segundo año el Campamento de Innovación y Emprendimiento orientado a reducir la distancia entre el aula y el mercado, un objetivo que ya mostró resultados en su primera edición, en la que participaron 50 estudiantes y se desarrollaron 11 proyectos con enfoque innovador; entre ellos destacó 4Nergy, con una propuesta de baterías sustentables.

"En Banco Azteca creemos que el emprendimiento es una de las herramientas más poderosas para detonar movilidad social y construir un futuro con mayores oportunidades. Apostar por el talento joven, especialmente aquel que surge desde la ciencia y la academia, es invertir en soluciones que pueden transformar realidades y generar impacto duradero en México", afirmó Tonatiuh Rodríguez, Director General de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros.

Dos semanas de inmersión total en la ciencia

Del 12 al 24 de enero de 2026 se llevará a cabo el “Campamento de Innovación y Emprendimiento Invierno 2026”, iniciativa del Programa de Enlace Emprendedor de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México cuya sede será el edificio Mario Molina.

El programa está dirigido a estudiantes, pasantes y egresados recientes (no más de 18 meses) de la Facultad de Química, de otras facultades de la UNAM, estudiantes y egresados del ITAM, así como de la comunidad universitaria externa.

Los participantes deberán contar con total disponibilidad de tiempo para crear en equipos multidisciplinarios proyectos bajo criterios de viabilidad económica. Los participantes serán capacitados en metodologías de emprendimiento, recibirán asesoría de directivos en calidad de mentores de Banco Azteca, acompañamiento del instructor internacional Pedro López Sela (reconocido en innovación y desarrollo de negocios) y presentarán cada proyecto ante un panel de primer nivel, entre ellos, Tonatiuh Rodríguez, Director General de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros.

Foto: Cortesía

Ciencia con mirada empresarial

El Campamento de Innovación y Emprendimiento reúne a estudiantes y egresados recientes de la UNAM y del ITAM en equipos multidisciplinarios que trabajan sobre problemáticas reales, con el objetivo de traducir conocimiento científico en propuestas con lógica de negocio y aplicación práctica. Con el respaldo de Banco Azteca, los proyectos cuentan con acompañamiento y evaluación desde una perspectiva vinculada al entorno empresarial.

Foto: Cortesía

Esta alianza UNAM-Banco Azteca plantea la pregunta estratégica del rol que deben jugar las instituciones financieras, educativas y el sector productivo en la generación de innovación aplicada. En un entorno que demanda soluciones concretas, mirar a la ciencia como semillero de emprendimiento es una estrategia para el crecimiento de la juventud, futuros emprendedores y del país en su conjunto.

