Si aún piensas que un seguro de vida sólo funciona en el momento en que falleces, estás equivocado. El Seguro de Vida de BBVA no sólo brinda seguridad a tus seres queridos después de que falleces, sino que puede traerte beneficios para que uses en vida. Aquí te explicamos cuáles son y cómo aprovecharlos.

Saca el mayor provecho a tu Seguro de Vida de BBVA en tu día a día

El Seguro de Vida de BBVA es el único en el mercado que cuenta con un programa de recompensas por cuidar tu salud al tener hábitos saludables o hacer ejercicio. Con su programa de bienestar, Vitality, recibes recompensas por establecer metas como dormir bien, no usar el teléfono durante la hora de la comida, realizar actividad física y más.

Cuando cumples tus metas puedes recibir premios como tarjetas de regalo Amazon, cafés semanales, descuentos y bonificaciones con BBVA.

Foto: cortesía BBVA

Y no sólo eso, para tu día a día puedes aprovechar beneficios como:

- Asistencias médicas, con las que tienes descuentos en farmacias y laboratorios, consulta médica a domicilio, asistencia médica telefónica, ambulancia a domicilio y más.

- Asistencias de hogar, como plomería, cerrajería, albañilería y vidriería.

- Asistencias viales, por si requieres cambio de llanta, paso de corriente eléctrica, servicio de grúa, hasta 5 lts de gasolina, etc.

¿Aún no estás seguro de adquirir tu seguro de vida?

Al contratar el Seguro de Vida de BBVA tus beneficiarios no sólo recibirán un apoyo económico si llegas a faltar, también recibirás en vida un monedero electrónico para que disfrutes aquellas experiencias importantes de tu vida: casarte, tener hijos o comprar una casa; o bien, en caso de accidente o enfermedad, tienes un apoyo económico en caso de hospitalización por más de dos días.

¿Qué debes considerar antes de adquirir un seguro de vida?

Siempre debes tomar en cuenta todas las características y requisitos antes de cotizar, de esta forma no te llevarás sorpresas y podrás sacarle el mayor provecho a tu seguro de vida en todo momento, no sólo cuando ya no estés.

Foto: cortesía BBVA

Cabe mencionar que el Seguro de Vida de BBVA te protege con coberturas enfocadas en ti; revísalas y personalízalas de acuerdo a tus necesidades y las de tu familia. Su vigencia es anual y la renovación es automática hasta los 99 años; puedes cancelar en cualquier momento.

Agrega protección a tu vida sin salir de casa

Si quieres contratar el Seguro de Vida de BBVA, puedes hacerlo desde la comodidad de tu hogar, su contratación es 100% en línea y no requiere de estudios médicos. Te permite agregar hasta cuatro beneficiarios, pagar a meses sin intereses y tener precio menor en pago anual, mientras que en el caso por muerte accidental se te paga el doble.

Foto: cortesía BBVA

Puedes elegir la forma de pago que más te convenga; ya sea con la tarjeta de crédito o débito BBVA y tarjetas de crédito de otros bancos. Incluso, aprovechar las promociones de BBVA y pagar con los Puntos de tu tarjeta de crédito BBVA.

Conoce más en bbva.mx/vida o acude a tu sucursal favorita.