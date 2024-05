Por vestimenta, niegan entrada a antro de CDMX a Simón de Morat

Simón Vargas, el bajista de la famosa banda de pop, Morat, y novio de la influencer Nath Campos, fue discriminado en un antro de la CDMX por “no cumplir el perfil” del establecimiento ubicado en el Hipódromo de las Américas, lo ocurrido fue relatado en un TikTok realizado por la hermana de la creadora de contenido.

En el video que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, la cuñada de Simón, relata que su novio realizó una fiesta privada en “Bárbaro Club House”, aparentemente todo marchaba bien en su celebración, hasta que llegó su hermana en compañía de Simón y el personal de seguridad le impidió la entrada.

Al parecer el motivo por el cual no pudo ingresar fue que traía puesta una playera con transparencias; “Me dijeron que no cumplía con el código de vestimenta, pero el código de vestimenta no dice absolutamente nada sobre su playera”, señaló la tiktoker.

Como el bajista venía llegando de un viaje, llevaba ropa extra en su auto y accedió a cambiarse, sin embargo cuando regresó portando una camisa más formal, el cadenero fue abiertamente clasista, mencionando que no se veía lo suficientemente “fresa” para entrar.

Por si fuera poco, la también creadora de contenido contó que cuando se retiraron del antro, a lo lejos escucharon que pusieron en el lugar “Cómo te atreves”, uno de los éxitos más populares de Morat.

¿Qué traía puesto Simón de Morat?

Su look estaba compuesto por una playera negra tejida con transparencias, jeans deslavados, cinturón con estoperoles, cadenas plateadas, sus clásicos lentes de pasta. Además de su ya conocido peinado despreocupado, bigote y barba.

El bajista de Morat no incumplió con reglas que pide el lugar. Foto: TikTok

¿Cuál es el código de vestimenta de “Bárbaro”, por el cual le impidieron la entrada a Simón?

En el video, la tiktoker mostró una foto del “dress code” que se encuentra exhibido en la puerta del antro, para aclarar que Simón Vargas no incumplió en ninguna de las especificaciones que mencionan en la entrada, las cuáles son:

No sandalias

No botas

No jeans rotos

No ropa deportiva

No shorts

No sombreros y gorras

Estas son las prendas por las que te pueden impedir el acceso al establecimiento. Foto: TikTok

Tras evidenciar directamente al establecimiento, los administradores de las cuentas de “Bárbaro”, desactivaron los comentarios en redes sociales, ante la lluvia de críticas de los fans de Morat.