Culiacán.- En la capital de Sinaloa continúan los asesinatos violentos en diversos sectores y horas distintas, cinco personas del sexo masculino fueron privados de la vida con disparos de armas de fuego. Una de las víctimas fue un miembro de una banda musical norteña de nombre Julio César, quien tocada el acordeón.

Las autoridades de seguridad fueron notificadas que, sobre una de las avenidas más transitadas de la ciudad conocida como “el malecón viejo”, el conductor de una camioneta Chevrolet Captiva de color negra fue atacada a balazos.

Al acudir, miembros de la Guardia Nacional y la Policía Estatal confirmaron la muerte del conductor de la unidad de nombre Julio César “N”, quien formaba parte del grupo norteño “Arraigados” como acordeonista.

Los hechos tuvieron lugar sobre la avenida Niños Héroes, zona conocida como el “malecón viejo”, entre las calles Donato Guerra y José María Morelos, en el primer cuadro, en donde los peritos recolectaron cascajos percutidos y levantaron evidencias.

En la avenida de los Balcanes, de la colonia Villa Bonita, el dueño de un negocio de venta de bebidas alcohólicas de nombre Eusebio “N”, de 56 años, fue asesinado de varios disparos por personas desconocidas que lograron huir del lugar.

Frente a unas canchas deportivas del fraccionamiento Infonavit Las Flores, en la parte poniente de Culiacán, en uno de los andadores un joven de nombre Ramón “N” de 25 años fue privado de la vida de varios disparos. Varios de los impactos se incrustaron en la pared de uno de los edificios.

Sobre la calle de Rey Melchor, de la colonia Seis de Enero, de la parte norte de la ciudad, una persona de apariencia joven fue privado de la vida de varios disparos y sus agresores lograron huir en un vehículo cuyas características no se dieron a conocer.

En un camino de terracería, cerca del ejido del Quemadito, el cual conduce a la carretera Culiacán-Eldorado, en la sindicatura de Costa Rica, fue encontrado el cuerpo de una persona del sexo masculino con impactos de bala.

