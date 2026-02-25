TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- La Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a tres hombres como presuntos responsables de los incendios a un inmueble y un vehículo, el pasado domingo 22 de febrero en Tuxtla Gutiérrez, después de la captura y muerte de Rubén Nemesio Oceguera Cervantes, "El Mencho".

Jorge Luis Llaven Abarca, titular de la FGE informó que fueron aprehendidos Héctor “N”, Marx “N” y Yair “N”. Están acusados de atentado contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado.

Un cuarto sujeto fue detenido en calidad de presentado, pero fue dejado en libertad bajo reservas de ley.

"Hasta este momento procedimental no se le ha encontrado responsabilidad alguna en los hechos", indicó el fiscal general.

"Respecto a los incendios provocados en una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Colinas del Oriente y un vehículo a la altura del libramiento norte, ambos en Tuxtla Gutiérrez", fueron capturados tres presuntos responsables.

Llaven Abarca puntualizó que las autoridades de seguridad y de procuración de justicia actuarán con mano firme ante cualquier acto delictivo, "sobre todo aquellos que de manera mediática pretendan causar zozobra"

