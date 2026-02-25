Más Información
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reportó que se registró un incendio de basura y desperdicio industrial dentro del patrio de maniobras de la Planta de Selección y Transferencia de San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, y al momento, el siniestro ha sido confinado.
La dependencia capitalina indicó que llegaron dos pipas de la Secretaría del Agua para apoyar, así como personal de bomberos.
“Confinaron el incendio y laboraron para extinguir el fuego. […] No hay reporte de afectados ni daños colaterales”, indicó.
Mientras que el jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que el incendio ha sido confinado y se descartan riesgos a la población.
