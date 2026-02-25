La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reportó que se registró un incendio de basura y desperdicio industrial dentro del patrio de maniobras de la Planta de Selección y Transferencia de San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, y al momento, el siniestro ha sido confinado.

La dependencia capitalina indicó que llegaron dos pipas de la Secretaría del Agua para apoyar, así como personal de bomberos.

El cuerpo de bomberos capitalino acudió al lugar de los hechos en San Juan de Aragón. Foto: Especial.

“Confinaron el incendio y laboraron para extinguir el fuego. […] No hay reporte de afectados ni daños colaterales”, indicó.

Mientras que el jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que el incendio ha sido confinado y se descartan riesgos a la población.

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reportaron el hecho. Foto: Especial.

