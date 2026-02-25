Más Información

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reportó que se registró un dentro del patrio de maniobras de la Planta de Selección y Transferencia de San Juan de Aragón, en la , y al momento, el siniestro ha sido confinado.

La dependencia capitalina indicó que llegaron dos pipas de la Secretaría del Agua para apoyar, así como personal de .

El cuerpo de bomberos capitalino acudió al lugar de los hechos en San Juan de Aragón. Foto: Especial.
El cuerpo de bomberos capitalino acudió al lugar de los hechos en San Juan de Aragón. Foto: Especial.

“Confinaron el incendio y laboraron para extinguir el fuego. […] No hay reporte de afectados ni daños colaterales”, indicó.

Mientras que el jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que el incendio ha sido confinado y se descartan riesgos a la población.

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reportaron el hecho. Foto: Especial.
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reportaron el hecho. Foto: Especial.

