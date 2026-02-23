El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, demostró hoy que en su administración la igualdad y justicia social no solo son enunciados, sino una realidad, cuando puso en marcha el programa universal “Me Late Mi Uniforme”.

Con esta acción se otorgaron 130 mil uniformes deportivos a estudiantes de educación básica en toda la demarcación, sin distinciones ni requisitos adicionales.

En la explanada de la alcaldía y ante más de 5 mil madres y padres de familia, el edil afirmó que el objetivo es claro: apoyar la economía familiar y evitar que la falta de recursos sea un obstáculo para que niñas y niños continúen sus estudios.

El programa beneficiará a alumnos de 450 planteles de nivel kínder, primaria, secundaria y escuelas de atención múltiple para menores con discapacidad.

Lee también Refuerzan seguridad en la GAM por operativo federal; despliegan vigilancia en puntos estratégicos de CDMX

“Aquí no se pregunta cuánto gana una familia, aquí no se revisa el promedio de los niños. Aquí no se selecciona a unos sí y a otros no; aquí se apoyará a todas las niñas y niños, por igual”, aseveró.

El alcalde afirmó que la estrategia se alinea con la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al priorizar la atención a las causas sociales y apostar por el fortalecimiento del tejido comunitario desde la infancia.

Y especificó: “Invertir en educación es apostar por el presente y garantizar el futuro. No importa la escuela de donde vengan, porque cuando un gobierno apuesta por la universalidad de los programas, está construyendo igualdad real”.

Cada kit entregado por la alcaldía incluye playera, pants, chamarra y tenis deportivos, lo que, de acuerdo con el edil, además de representar un alivio económico, contribuye a erradicar la discriminación dentro de los salones de clase entre quienes pueden estrenar uniforme y quienes deben reutilizarlo por necesidad.

Lee también

Al evento acudieron el magistrado federal Nazario Norberto, el diputado federal Guillermo Rendón y los legisladores locales Yuriri Ayala y Alberto Martínez Urincho.

Con la implementación de “Me late mi uniforme”, la alcaldía Gustavo A. Madero refrenda, afirmó Lozano, su compromiso con la niñez, la educación y el deporte como pilares del desarrollo social.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv