La alcaldía Gustavo A. Madero reforzó el operativo de seguridad entre la policía auxiliar y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México como medida de preventiva tras los hechos que se han registrado en diversos estados de la República por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de sus redes sociales, el alcalde Janecarlo Lozano detalló que el principal objetivo es mantener la seguridad de los maderenses por lo que desplegaron el total de las unidades de la policía auxiliar de la demarcación.

Este domingo 22 de febrero, fuentes federales confirmaron la muerte “El Mencho” en un operativo del Ejército en Jalisco.

“Ante la información difundida sobre el reciente operativo de las Fuerzas Federales, hemos instruido reforzar de inmediato la seguridad en nuestras colindancias con el Estado de México y puntos estratégicos de nuestra alcaldía”, señaló Janecarlo Lozano en sus redes sociales este domingo.

El edil indicó que el operativo contempla vigilancia en las colindancias con el Estado de México, así como en puntos clave como la Central de Autobuses del Norte, la Basílica de Guadalupe y otros centros de alta afluencia en la demarcación.

“Desde Gustavo A. Madero nos declaramos un territorio de paz, un territorio de tranquilidad y aquí estamos para defenderlo”, expresó Lozano en un video difundido en TikTok.

La jefa de gobierno, Clara Brugada, aseguró que la CDMX está en calma, pero como medida preventiva, pidió reforzar la vigilancia en puntos estratégicos de la capital.

