La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que la Ciudad de México “está en calma”, con todos los servicios operando con normalidad este lunes 23 de febrero, luego de los hechos violentos que se registraron en distintos puntos de México, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”. Asimismo, invitó a las familias capitalinas a hacer su vida con confianza y tranquilidad y a no caer en desinformación.

“Quiero enviar a toda la ciudad un mensaje de tranquilidad, la Ciudad de México está en calma, la vida de la ciudad se desarrolla este lunes con total normalidad: todos los sistemas de transporte, de las infraestructuras, vialidades, los sistemas de salud, de educación, funcionan como cada inicio de semana”, dijo.

Explicó que como “medida preventiva”, el Gabinete de Seguridad capitalino se mantiene en sesión permanente y en coordinación con el Gobierno de México, así como con los 16 alcaldes para monitorear en tiempo real y “garantizar la tranquilidad en cada alcaldía”.

Señaló que en la CDMX se ha desplegado un operativo con apoyo de las fuerzas federales y se mantiene vigilancia reforzada en el Aeropuerto, en puntos carreteros y en espacios estratégicos.

“Con los Cóndores que son de la Secretaría de Seguridad se realizan sobrevuelos periódicos y mantenemos el patrullaje preventivo en todas las colonias y territorios”, señaló.

Aseguró que se estará informando de manera permanente y con transparencia.

En un video que publicó este lunes, junto a miembros de su gabinete, Brugada Molina hizo un llamado a los capitalinos a informarse por los canales oficiales y evitar difundir rumores.

“Nuestra prioridad es la seguridad de las y los capitalinos. Actuamos con responsabilidad, información y coordinación institucional. Invito a la ciudadanía a informarse únicamente por canales oficiales y evitar la difusión de rumores. La serenidad y la confianza se construyen con información verificada y trabajo coordinado”, escribió.

Asimismo, la mandataria expresó su respaldo al Gobierno de México, así como al Gabinete de Seguridad federal, por los operativos realizados en distintos estados de México este domingo.

“Sabemos que generaron momentos de tensión, pero forman parte de una estrategia firme para enfrentar a la delincuencia y avanzar en la construcción de paz”, señaló.

