La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que buscan que este 2026 se formen y gradúen de la Universidad dos mil 500 nuevos policías.

Al atestiguar la graduación de cuatro generaciones de cadetes que estudiaron el año pasado, precisó que en 2025 se formaron mil 661 policías, por lo que este año van por más.

“Nos proponemos para el año 2026 que 2 mil 500 más policías de la Ciudad de México se formen y pasen por la Universidad de la Policía, para que cada vez más esta gran Ciudad de México pueda tener y albergar en el cuerpo de policías a policías formados, formados en esta excelente universidad”, destacó desde el Altar a la Patria.

Durante la ceremonia, convocó a los cadetes a convertirse en protagonistas de las comunidades y barrios de esta Ciudad, en los agentes constructores de paz, y en aquellos que sirven a su comunidad.

“Los convoco para que sirvan bien a la ciudadanía, para que ustedes siempre tengan en mente que cualquier acción que hagan a beneficio de la comunidad siempre será reconocida. Que ustedes piensen que son parte de una institución muy importante para la ciudadanía y que les toca a ustedes jugar un papel relevante para que en esta ciudad se siga viviendo en un clima de paz y de seguridad”, abundó.

Clara Brugada presumió que desde 2019 la incidencia delictiva se ha reducido, y que su reto es lograr que las disminuciones que se tienen en los delitos vayan a la par con la percepción que tiene la población.

“Ese es un tema y un reto al cual todo el gabinete está comprometido a trabajar y vamos a dar resultados también en percepción. Y, por último, queremos también informar a la ciudadanía que este año, además de combatir la delincuencia que cometen estos delitos, una tarea y un eje fundamental va a ser la lucha frontal contra la extorsión, ese es uno de los temas más importantes del que vamos a coordinarnos y a trabajar para garantizar paz y seguridad en la Ciudad de México”, indicó.

Integración de nuevos elementos en la policía

Al respecto, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, expuso que hoy, con profundo orgullo, la Policía de la Ciudad de México recibe en sus filas a 507 nuevos elementos: 282 hombres y 225 mujeres quienes, orientados por la lealtad, la valentía y el sentido del deber, han decidido hoy entregar su vida al servicio de la sociedad.

Explicó que hoy también 106 elementos se incorporan al servicio profesional de carrera, y 44 servidoras y servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana concluyen el curso de mandos habilitados que les permite ejercer, desde la posición civil, el mando policial durante su encargo en esta institución.

“Con el Altar a la Patria como testigo, sitio emblemático que honra la memoria de jóvenes cadetes que ofrendaron su vida por la defensa de la nación. Hoy estos jóvenes se erigen como constructores de paz y como facilitadores del acceso de todas las personas al pleno ejercicio de los derechos humanos, garantes del orden público, de la convivencia pacífica y del cumplimiento de la ley. La historia de los bien llamados Niños Héroes es el recordatorio para nuestros nuevos policías, de que el amor por nuestro país y por nuestra Ciudad, representa un compromiso ineludible que se renueva y se refrenda trabajando cada día directamente con la comunidad”, comentó.

A nombre de sus compañeros graduados, Andrea Contreras, aseguró que serán una policía cercana, profesional y humana, una policía que escuche, que actúe con legalidad y que honre la confianza de la ciudadanía en cada intervención.

“Hoy avanzamos como mujeres que decidimos servir, mujeres que elegimos la valentía sobre el miedo, la disciplina sobre la comodidad y el compromiso sobre la indiferencia. Sabemos que nuestro uniforme no solo representa autoridad, representa la fuerza, la sensibilidad y determinación de quienes trabajamos todos los días por una ciudad más segura y más justa. Que cada niña que nos vea patrullar sepa que este camino también es suyo, que cada ciudadano encuentre en nosotras una policía firme, pero también cercana y humana”, destacó.

