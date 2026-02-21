Más Información

Un sujeto señalado de haber robado y disparado en contra de un comerciante, en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, fue capturado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina ().

De acuerdo a información de la SSC, los patrullaban cuando recibieron una alerta vía radio por una agresión con arma de fuego en la colonia Nueva Atzacoalco.

Cuando los oficiales llegaron a un local de reparación de celulares ubicado en el cruce de las calles 310 y 315, un sujeto refirió que momentos antes un hombre le arrebató un billete, y al reclamarle sacó una pistola y le disparó, provocándole una herida en la espalda.

Los policías ubicaron al sospechoso metros adelante y le dieron alcance, luego de una revisión le encontraron el arma de fuego.

Mientras que el denunciante fue atendido por paramédicos, quienes limpiaron la herida superficial y determinaron no trasladarlo a un hospital.

El presunto agresor fue presentado ante un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

