Más Información
Tribunal Electoral ordena al INE resolver uso de siglas CSP para conformar un partido político; le prohíbe su uso temporal
¡La ropa! Activan alerta amarilla por fuertes vientos para esta tarde en CDMX; rachas podrían alcanzar los 59 km/h
Un sujeto señalado de haber robado y disparado en contra de un comerciante, en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, fue capturado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).
De acuerdo a información de la SSC, los oficiales patrullaban cuando recibieron una alerta vía radio por una agresión con arma de fuego en la colonia Nueva Atzacoalco.
Cuando los oficiales llegaron a un local de reparación de celulares ubicado en el cruce de las calles 310 y 315, un sujeto refirió que momentos antes un hombre le arrebató un billete, y al reclamarle sacó una pistola y le disparó, provocándole una herida en la espalda.
Lee también Capturan dos sujetos en la Venustiano Carranza; les aseguran armas y droga
Los policías ubicaron al sospechoso metros adelante y le dieron alcance, luego de una revisión le encontraron el arma de fuego.
Mientras que el denunciante fue atendido por paramédicos, quienes limpiaron la herida superficial y determinaron no trasladarlo a un hospital.
El presunto agresor fue presentado ante un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.
Febrero loco: activan alerta amarilla por temperaturas bajas para este domingo; se pronostican entre 4 y 6 grados
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]