Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) detuvieron a dos sujetos, aseguraron tres armas de fuego y más de 100 dosis de droga en un inmueble de la alcaldía Venustiano Carranza.

La SSC informó que, en seguimiento a diversas denuncias ciudadanas por puntos de venta de droga, se realizaron trabajos de investigación, mediante los cuales se identificó un domicilio en la colonia El Caracol donde al parecer se realizaban actividades de narcomenudeo.

Tras recabar los datos de prueba suficientes, un agente del Ministerio Público los presentó a un juez de control para solicitarle una orden de cateo para el predio señalado.

Una vez que el juzgador otorgó el mandamiento, se desplegó un dispositivo por parte de elementos de la SSC y de la FGJ, con apoyo de personal de la Secretaría de Marina Armada de México y de la Guardia Nacional.

En el lugar se capturó a dos sujetos de 27 y 37 años, se aseguraron 60 bolsas de con una sustancia sólida cristalina, 70 bolsas con aparente marihuana, un arma de fuego larga, dos armas cortas y cinco cartuchos útiles.

Por lo anterior, los dos hombres y lo asegurado quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica, mientras que el inmueble fue sellado y quedó bajo resguardo policial.

afcl