Tultitlán, Mex.- Yheri “N” fue por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por su probable participación en el delito de robo con violencia a vehículo en el municipio de , hecho que quedó registrado en un video que fue viralizado en redes sociales.

De acuerdo con la investigación de la FGJEM, el robo en el que habría participado este sujeto, ocurrió el pasado 15 de febrero cuando en compañía de otros 2 cómplices, amagaron al propietario de un Volkswagen Jetta de color rojo con armas de fuego. En el vehículo se encontraba una menor de edad.

El día de los hechos, otra persona que presenció el robo disparó una arma de fuego en contra de los asaltantes; uno de ellos intentó hacer lo mismo y el arma se le encasquilló.

Además de Yheri “N” también detuvieron a Miguel “N”, Edwin Antonio “N” y Luis Manuel “N”, cuando se trasladaban en un vehículo compacto en posesión de una arma de fuego y dosis de estupefacientes. Todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.

La Fiscalía precisó que a los detenidos se les debe considerar como inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria en su contra.

jecg

TEMAS RELACIONADOS

