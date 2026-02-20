Más Información
Tultitlán. - “No somos paracaidistas, no somos agresivos, queremos que la presidenta nos dé la cara”, señalaron habitantes de la colonia nombrada por el gobierno municipal como La Cuarta Transformación, al manifestarse para exigir que no sea donado un predio para la construcción de una preparatoria.
Frente al terreno donde señalan que vecinos eran propietarios y presuntamente despojados, exigen entrar a la sesión de Cabildo abierto que encabeza la alcaldesa Ana Castro y en el que se someterá la desincorporación del sitio para donar al gobierno del Estado de México y su respectivo comodato para la Preparatoria Oficial Fidel Castro Ruz.
Los manifestantes refirieron que necesitan explicaciones de la autoridad, sin embargo, no les permiten el acceso bajo el argumento de que ya pasó el horario para ingresar al terreno, situado en la calle Moneda. Sin embargo, les ofrecieron el paso pero solo a una comisión de vecinos, a lo cual se negaron, ya que quieren pasar todos.
“Tenemos el derecho de ser escuchados porque también somos habitantes de Tultitlán”, exclamaron mientras se desarrolla la sesión de Cabildo abierto.
Además, expusieron que siguen estando en contra de que las colonias que conocían como El Paraje Fimesa I, II y III sea nombrada como La Cuarta Transformación.
afcl
