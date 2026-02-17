Tultitlán, Mex.- La estación Buenavista del Mexibús sigue sin ser reabierta a pesar de que ya fue inaugurado un puente peatonal que permitirá a los usuarios su ingreso; la estructura resultó dañada en junio del 2025 por un vehículo con exceso de dimensiones.

Vecinos de la colonia COCEM señalaron que no han recibido información de cuándo será reabierta la estación de la línea II del Mexibús.

Todavía no se les ha comunicado a los usuarios cuando se hará la apertura de la estación Buenavista. Foto: Arturo Contreras.

El puente ya fue reconstruido y esperaban que también reabriera la estación, sin embargo, esto no ocurrió, dijo María de Jesús Sánchez, habitante de la comunidad ubicada en el municipio de Tultitlán.

Desde ayer, personal de la Junta Local de Caminos del gobierno del Estado de México inauguró el nuevo paso peatonal, obra que significó una inversión de 12 millones de pesos.

Sin embargo, los usuarios del Mexibús que quieren subir a ese transporte público, deben caminar hacia la estación de nombre COCEM o a La Bandera, lo que consideran peligroso al volver de sus trabajos y una vez caída la noche.

“Todavía tenemos que caminar hacia la otra estación que está como a 1 kilómetro de distancia, esa se llama COCEM y la de acá es Buenavista, cuando tuvo que ser al revés. Hay quienes caminan hacia la estación de La Bandera, que está más o menos a la misma distancia aunque no debería ser así, si ya abrieron el puente, ¿por qué la estación todavía no?, no tiene sentido”, dijo Mireya Sosa, vecina de la colonia COCEM.

La mujer recordó que han pasado casi 8 meses desde el cierre de la estación Buenavista, por el daño estructural que ocasionó un vehículo con exceso de dimensiones al puente peatonal, el cual, además de dar acceso al Mexibús, permite a la gente cruzar la Vía José López Portillo.

