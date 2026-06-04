Será Guilermo Arriaga, autor del guion de Amores perros, el que determinará los caminos que tomará la serie alusiva al largometraje estrenado hace 26 años y en el cual la Ciudad de México, la narrativa fragmentada y el realismo, serán la base.

Arriaga fungirá como cabeza del cuarto de escritores y eso da tranquilidad a AF Films, de Frank Ariza, y LatinWe, esta última, compañía ligada a la actriz colombiana Sofía Vergara, a que la historia tendrá mucha riqueza por contar.

La serie estará basada en el guion original de Perro blanco, perro negro, el cual fue intervenido en casi un centenar de versiones por Arriaga, para llegar a la cinematográfica dirigida por Alejandro González Iñárritu.

“Como no estará basada en la película, habrá distinciones. Se está buscando la forma de seguir la estructura que tiene el guion original, no hay límites ni puntos a tratar, porque al final la creatividad es enorme para este tipo de cosas. Ya será la forma en que Guillermo quiera estructurarlo, hay libertad creativa y eso vuelve más rico el proyecto. Apenas vamos iniciando”, comenta Luisa Perzábal, productora ejecutiva de AF Films.

Fue menos de un año lo que duraron las pláticas con Arriaga para obtener los derechos del guion; ahora la idea es comenzar el rodaje en 2027. No se tiene por ahora elenco tentativo o directores responsables.

Amores perros, que lanzó al estrellato a Gael García Bernal y alcanzó nominación al Oscar, así como premios en festivales como Cannes, estaba segmentada en tres historias que partían de un choque automovilístico: la de un hermano enamorado de su cuñada; otra de una modelo a la que le cambia la vida y la última, de un exanarquista que cuida perros y se renta como asesino.

Fue el primer trabajo colaborativo entre Arriaga y González Iñárritu, mancuerna que repetiría en 21 gramos y Babel, antes de tener desavenencias .

Cuando se estrenó el filme se generaron protestas de protectores de animales por presunto maltrato a los perros que aparecen, aunque luego se demostró con un video de making of que no fue así.

Pendientes de las leyes

Ahora la producción estará al pendiente de todas las legislaciones que regulan la industria audiovisual en el país, para evitar confusiones y controversias si surgieran.

Y también saben que habrá quienes no compartan la idea de la realización de la serie, pues la película es considerada hoy una joya para muchos.

“Siempre habrá opiniones diversas en torno a los temas, hay libertad de expresión; hay siempre gente a favor y en contra, somos conscientes de lo importante que es este IP (propiedad intelectual) y se tiene que sorprender con lo que se haga”, dice Perzabal.

Para la obra, el escritor ocupó varias cosas de su vida: tuvo efectivamente un perro llamado “Cofi”, como en la cinta, y la fachada de la casa donde vive el personaje de Gael, es parecida a donde él vivió.

Cuando estrenó en Cannes corrió detrás de quienes habían salido veloces a media función, pensando que la habían odiado al preguntar el motivo, la respuesta fue que estaban comunicándose con sus empresas para comprar la película antes que nadie.

Arriaga, consultado por EL UNIVERSAL, dijo que por ahora no podía decir nada del proyecto.