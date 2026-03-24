Pasaron 25 años para que Gustavo Sánchez Parra dejara a un lado su imagen de un abusador de perros, para convertirse en el mejor amigo de uno.

Si en Amores perros interpretó a un hombre que usa a los canes para sacarles provecho, poniéndolos a pelear para ganar dinero, ahora en su nueva película El morro se transforma en un veterinario que trabaja por el bienestar de uno de ellos.

La película, en posproducción, es la segunda cinta del realizador Rodrigo García Sáiz (Lluvia) y se desarrolla en la zona desértica de México.

“La historia es sobre estos dos seres que por azar los une el destino y se crea un vínculo entre los dos”, adelanta Sánchez Parra.

“Fue maravilloso el cambio de pasar a usar a estos animalitos para beneficio propio, a ser un enamorado de los animales. Ahora trabajamos un poco con él, es un perro entrenado y también tuve que ver otras cosas, porque al ser veterinario también trabaja con vacas, gallinas, conejos”, añade el actor.

Estímulo fiscal

Central Films, Calouma y The 42 Films son las compañías productoras del largometraje que cuenta con el estímulo fiscal Eficine, el cual permite a personas morales y físicas destinar el 10% de su Impuesto Sobre la Renta (ISR) a la realización de cine nacional.

En su momento el director García Sáiz dijo que la historia de El morro habla de la luz en la oscuridad, tocando el corazón de la gente a partir de un perrito que vive cosas intensas.

“Fue sólo un perro (sin dobles) el que actuó, no fue tan difícil como en Amores perros, aquí era ver la convivencia entre los dos”, comenta ahora Gustavo Sánchez Parra.

Perros célebres

Las cintas con estelares perrunos son casi inexistentes en la cinematografía mexicana.

La más reciente es Cometa: él, su perro y su mundo (2017), que parte de la premisa de esos animalitos regalados en Navidad, que son abandonados cuando crecen.

Hay otros que se han hecho famosos como el “Borras” que aparece en algunas escenas de ROMA, la película dirigida por Alfonso Cuarón, un perro callejero rescatado. Y por supuesto está el “Cofi”, de Amores perros.

Sánchez Parra es un rostro presente en salas de cine el último trimestre, en diciembre se estrenó el drama La celda de los milagros, en el que interpreta a un presidiario y recién salió Venganza, en la que da vida a un militar retirado metido en la mafia.

Espera que este año se estrene Olmo, de Fernando Eimbcke, en la cual personifica a un hombre que no puede moverse por sí sólo.