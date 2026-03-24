En los estertores del invierno 2025 y con temperaturas arriba de los 30 grados, Santa Claus llegó a Monterrey, donde se visitió de vaquero para pasar desapercibido, comió tamales y combatió junto con sus elfos a un hombre que se hacía pasar por él.

Las calles de la Sultana del Norte y su zona metropolitana fueron testigos del rodaje de Operación trineo, película que retoma a los personajes clásicos de la mitología navideña, adaptándolos con sabor regio.

Mientras Horacio Castelo (La doble vida de Estela Carrillo) da vida al hombre de rojo, Fernando Memije (Las Bravas FC) lo hace con un Santa de centro comercial, que realmente es un ser oscuro.

Harold Azuara (¿Quieres ser mi novia?) es el elfo del Polo Norte y el que ocasiona toda la aventura, ahora en posproducción, y que llegaría a cines a finales de este año.

“La historia comienza con uno de los elfos, un poco torpe y al que le dejan tareas sencillas, que se entera que Santa Claus tiene un nuevo trineo de autopropulsión que ya no necesita de renos y quiere conocerlo.

“Su mejor amiga, que está a cargo del trineo, lo deja acercarse, pero por error él toca un botón y lo activa, entonces el vehículo sale volando del Polo Norte y se desarma en pleno vuelo, pero todas las piezas y él caen en Monterrey”, relata Gabriel Guzmán, director y escritor del filme.

Operación trineo es una idea que estaba en la mente de Guzmán (Recuperando a mi ex) desde 2012 cuando escribió el primer borrador del guion. Pero explica que fue hasta hace tres años que inició la búsqueda del financiamiento; al final cuenta con los beneficios del Eficine, el cual permite a empresas privadas destinar parte de su ISR a la producción de cine mexicano.

Santa predestinado

A Castelo, el Santa Claus de la historia, parece que la vida ya lo tenía destinado para el personaje. Desde hace 15 años, cada 24 de diciembre, se viste de Santa en su pastelería.

“Los niños llevan sus cartitas y aún ahora ya los más grandes siguen teniendo la ilusión de que hablaron con Santa en su momento”, dice el actor.

Recuerda que cuando recibió la invitación pensaba que el personaje sería el alto y gordo que todos conocen, pero no fue así.

“Pensaba que me iban a poner botarga, pero no fue necesario, con mi pancita natural tuvimos (risas). Además, como intenta pasar desapercibido en Monterrey, entonces se disfraza como cree son los norteños con traje vaquero, chaleco con barbitas, botas”.

Guzmán indica que una quinta parte de la película, producida por IMAGYX Entertainment, se desarrolla en el Polo Norte, el cual será recreado de manera digital.

“Cuando llegan a Monterrey los personajes sufren con todo, con el clima, algo con la comida, con cómo saludar y comunicarse.

“Se trata de una película familiar con mensajes, uno de ellos de que lo importante es creer en ti mismo, en no subestimarse”, adelanta el cineasta.