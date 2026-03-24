Doce años después de su última temporada, “Los héroes del norte” vuelven a dar señales de vida. Nos cuentan que la idea de llevar la serie al cine volvió a moverse dentro del equipo, un plan que lleva años rondando pero que se ha frenado por cuestión de agendas. Y es que no es nada fácil volver a reunir a Miguel Rodarte, Armando Hernández, Andrés Almeida, Humberto Busto y Marius Biegai, protagonistas de la serie, pues cada uno está enfocado en sus proyectos.

Ahora, se dice que ya hay una idea para retomar la historia años después de donde se quedó la serie original. Eso sí, tendrán que recordar cómo se tocan los instrumentos base de música mexicana que los caracterizaba.

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Eduardo Rodríguez, de galán de televisión a chofer foráneo

Eduardo Rodríguez terminó haciendo el papel de chofer… pero en la vida real. Un grupo de mujeres que rentó una camioneta para viajar de San Luis Potosí a Tampico se llevó la sorpresa de su vida cuando, al llegar su transporte, vieron al actor frente al volante. “¡No lo podíamos creer!”, contó Andrea, una de las pasajeras, quien además destacó que durante el trayecto platicaron de todo y que el trato fue cercano y sencillo.

Lejos de tratarse de un cambio de carrera, la historia tiene otra explicación: Rodríguez forma parte de un negocio familiar de renta de camionetas y, ante la ausencia del conductor asignado, decidió cubrir el servicio personalmente. Sin hacer ruido y sin excusas, tomó el volante y cumplió con el viaje, dejando a sus pasajeras con anécdota incluida… y hasta petición para que les vuelva a tocar el mismo chofer.

El actor cambió temporalmente de carrera. Foto: Instagram.

El olor que reconoce Angélica Vale en Televisa

Hay algo muy particular que Angélica Vale disfruta al estar en los foros de Televisa San Ángel. Las instalaciones de la empresa, dice la actriz, tienen un olor muy particular que muchos, incluida ella, reconocen apenas ponen un pie en las instalaciones: “Huele como a madera, escenografía y a cierto desinfectante que usan en el piso”, cuenta la conductora de “Juego de voces”.

Vale reconoce que ese aroma a cítricos se extraña cuando se está lejos de la que ha sido su segunda casa.

Angélica Vale regresa a Televisa FOTO: Archivo EL UNIVERSAL.

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