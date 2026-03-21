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La aprobación en Diputados de la llamada, esa que prohíbe mensajes y llamadas laborales fuera de horario, ya provocó su primer “conflicto”… y fue entre gente de .

Wendy Braga preguntó en redes qué pasaría ahora con esa dinámica y el productor Elías Solorio no tardó en responderle con ironía: que entonces ella ya no tendría derecho a llamarlo a deshoras. Broma o no, el roce dejó ver algo más profundo en la industria.

Nos dicen que ya hay productores pensando en adelantarse a dicho “problema” e incluir en contratos excepciones para poder hacer llamadas después de rodaje toda vez que en los set rara vez se respetan horarios. Parece ser un tema que dará de qué hablar.

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Julieta Venegas aconseja… desde la maternidad sin reglas

está feliz por la maternidad de a los 41 años, y lo dice: ella lleva años en ese terreno. La cantante cuenta que sí le ha dado algunos consejos, aunque sin entrar en detalles, y describe a su amiga como “radiante” en esta nueva etapa.

Lo curioso es que la propia historia de Julieta como madre siempre ha sido poco convencional. Su hija Simona nació de una relación fugaz con un musicólogo argentino: ambos querían ser padres, pero prácticamente no se conocían.

Lejos de ocultarlo, Venegas siempre lo ha contado con naturalidad, sin problemas ha hablado del tema, diciendo que solamente se conocieron y embarazaron. La maternidad, como queda claro, no está atada a reglas fijas.

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Confunden a Eiza y termina conectada con Avenged Sevenfold

Un comentario perdido en X terminó destapando un cruce. Un usuario confundió a con Addison Rae en una foto relacionada con Avenged Sevenfold… y la respuesta vino directo de M. Shadows.

“Conocemos a Eiza desde siempre, es la mejor”, escribió el vocalista. El comentario bastó para que los fans empezaran a reconstruir la historia: la actriz ha sido cercana a la banda desde hace años, incluso desde sus visitas a México a finales de los 2000.

En redes no tardaron en aparecer los recuerdos: que si la vieron en el after del José Cuervo Salón en 2009, que si era fan desde adolescente. Al final, ambos se conocen mejor de lo que se intuía y la foto no deja duda.

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