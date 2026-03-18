Tras salir de "La Casa de los Famosos", Sergio Mayer aseguró que volvería a la política… pero su curul sigue vacío. Este lunes, aprovechando el feriado en San Lázaro, apareció en videollamada para responder algunas preguntas de la prensa y disculparse por haber abandonado su puesto de diputado federal mientras participaba en el reality de Telemundo, que, según él, le generó un “ingreso extra”.

El asunto es que, este martes, ya día hábil, tampoco se le vio en la audiencia que tenía programada con los morenistas.

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El “detalle” desapercibido de “Narcisista por excelencia”, de PXNDX

Un detalle que muchos fans de PXNDX pasaron por alto durante años acaba de resurgir: el video de “Narcisista por excelencia”, primer sencillo de "Amantes Sunt Amentes", se grabó nada menos que en la elegante Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías de la UANL, obra del arquitecto Ricardo Legorreta.

El hallazgo desató nostalgia; y es que, a punto de cumplirse 20 años del disco los seguidores de la banda quieren “invadir” el lugar vestidos con sus mejores atuendos emos. Eso sí, mientras los fanáticos celebran, el regreso del grupo está más lejos que nunca, pues las viejas “peleas” entre los integrantes parecen no tener arreglo.

PXNDX. FOTO: Archivo EL UNIVERSAL.





¿Divo de Juárez o de Linares? La confusión de Dr. Shenka

En un concierto en vivo todo puede pasar y eso lo sabe Dr. Shenka. Durante el segmento "Música para mandar a volar" del Vive Latino, el músico subió al escenario para cantar “Hasta que te conocí” de Juan Gabriel y cometió un error que nadie pasó desapercibido.

Al querer dedicar la canción a su creador, dijo “Esto es para ti Divo de Linares”. Sin saberlo, el vocalista de Panteón Rococó se refirió al cantante Raphael, quien es el Divo, pero de un municipio español, no de Juárez, México, como Juan Gabriel.

Dr. Shenka. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

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